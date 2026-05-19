高橋恭平＆岩瀬洋志、“メロい”一言に女子校生大興奮「守ってあげます、みなさんを」
なにわ男子の高橋恭平が19日、都内の女子校で行われた映画『山口くんはワルくない』公開直前イベントに参加した。高橋ひかる（※高＝はしごだか）、岩瀬洋志とともに生徒約600人の前にサプライズで登壇すると割れんばかりの大歓声が起こった。
【集合ショット】女子高生も歓喜！制服姿で登場した高橋恭平＆高橋ひかる＆岩瀬洋志
制服姿の3人が“転校生”として学生たちと映画にちなんだ二択トークを展開するなかで恭平は「好きな男の子のガタイはシュッとしてほしいか。筋肉をつけてほしいか」と質問。結果は五分五分だが「僕自身、筋トレがすきじゃない」と苦笑しつつ、「（シュッとしていても）守ってあげます、みなさんを」とじょう舌だった。
また、学生時代にやり残したことについて、体育祭の話題となると恭平は「僕は借り物競争がしたかった。ここにいる生徒のみなさんを借りにいきたい。600人全員借りていきます」と話し、ここでも黄色い悲鳴を巻き起こした。
さらに岩瀬が「学校にこさせていただいて…初なんですけどみんなが初めてで僕うれしいです」とほほ笑み、「この後も授業頑張ってね〜」と手を振ると「ぎゃーっ！」とまたも大歓声が。ひかるは「こうして一緒にゲームできて楽しかったですし映画を見て一緒にきゅんきゅんしてもらえたら」と宣伝もばっちり。
最後に恭平は「みなさん昼ごはんはまだですか？僕たちとしゃべれて昼ごはんよりおいしかったですよね？」とニヤリ。「この後の授業もしっかり受けて寝ないように頑張ってください」と呼びかけ。生徒たちからは終始、「メロい！」「イケメン！」の声が飛び交っていた。
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（しのはら・さつき）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くんとの青春ラブストーリー。
高橋恭平は劇中で、金髪コワモテの関西弁ながら実はピュアで優しい“最恐ギャップ男子”山口飛鳥（やまぐち・あすか）を演じ、“平凡な女子高生”ヒロインを高橋ひかる、“ヒロインのライバル”に岩瀬が起用されている。
【集合ショット】女子高生も歓喜！制服姿で登場した高橋恭平＆高橋ひかる＆岩瀬洋志
制服姿の3人が“転校生”として学生たちと映画にちなんだ二択トークを展開するなかで恭平は「好きな男の子のガタイはシュッとしてほしいか。筋肉をつけてほしいか」と質問。結果は五分五分だが「僕自身、筋トレがすきじゃない」と苦笑しつつ、「（シュッとしていても）守ってあげます、みなさんを」とじょう舌だった。
さらに岩瀬が「学校にこさせていただいて…初なんですけどみんなが初めてで僕うれしいです」とほほ笑み、「この後も授業頑張ってね〜」と手を振ると「ぎゃーっ！」とまたも大歓声が。ひかるは「こうして一緒にゲームできて楽しかったですし映画を見て一緒にきゅんきゅんしてもらえたら」と宣伝もばっちり。
最後に恭平は「みなさん昼ごはんはまだですか？僕たちとしゃべれて昼ごはんよりおいしかったですよね？」とニヤリ。「この後の授業もしっかり受けて寝ないように頑張ってください」と呼びかけ。生徒たちからは終始、「メロい！」「イケメン！」の声が飛び交っていた。
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（しのはら・さつき）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くんとの青春ラブストーリー。
高橋恭平は劇中で、金髪コワモテの関西弁ながら実はピュアで優しい“最恐ギャップ男子”山口飛鳥（やまぐち・あすか）を演じ、“平凡な女子高生”ヒロインを高橋ひかる、“ヒロインのライバル”に岩瀬が起用されている。