「ザ・ボーイズ」福原かれん、日本語インタビューの反響にコメント「親族に会いたくなりました」

Prime Videoの人気ド畜生スーパーヒーロードラマ「ザ・ボーイズ」でキミコ役を演じる福原かれんが、THE RIVERによる日本語のインタビュー動画の反響を受けコメントを投稿した。

このインタビューで福原は、Aトレイン役のジェシー・T・アッシャーと共にTHE RIVERの取材に応じた。Zoomの中継がつながると、福原は自ら「こんにちは！こんばんはですか？」と、日本との時差に配慮しながら日本語で挨拶した。

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インタビューは英語で進行されたが、アッシャーへの確認を行なった上で日本語質問を行うと、福原も日本語で回答。シーズン5よりキミコが発話するようになったことが、いかにチャレンジングであったかを語った。

彼女が日本語話者だと知らなかったアッシャーが目を丸くして見守る中、英語を話す時とは違った表情やトーンを見せた福原の姿は、SNSを通じて国内外のファンの間で大きな話題に。で約13万回再生、で約83万回再生、で約49万回再生、で約142万回再生、合計で約287万回再生を記録し、コメントは総計1,300件以上が投稿された。

福原はこの動画に凱旋し、自らコメントを投稿。「This made me want to visit my relatives! Thank you for having me （親族に会いたくなっちゃいました。取材ありがとうございます）」とハートの絵文字を添えた。

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福原かれんは日本人の両親を持つ日系アメリカ人。このインタビューで、「日本語が第一言語」と認めている。2017年にもTHE RIVERのインタビューに応じており、カタナ役を演じた『スーサイド・スクワッド』（2016）では、現場で監督からの依頼を受けて日本語のセリフ監修を行なっていたことも。