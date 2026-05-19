「なんでここで？」墓地でステンレス製「花筒」の窃盗約20件　住職「罰当たりの感覚がない人かな」　岡山・瀬戸内市

岡山・瀬戸内市内の墓地で4月以降、墓に花を供える際に使われるステンレス製の花筒が約20件相次いで盗まれる被害が出ている。寺は貼り紙で警戒を呼びかけており、警察が窃盗の疑いで捜査している。

墓地でステンレス製の花筒が盗まれる被害相次ぐ

カメラが捉えたのは、岡山・瀬戸内市内の墓地で相次いでいる被害だ。盗まれたのは墓に花を供える際に使われるステンレス製の筒。

墓に花をいける「花筒」が4月以降複数の墓からなくなっている。ステンレス製で数は約20件だ。

被害に遭った墓の所有者は「『なんでここ（お墓）で？』と思った。『そんなもの盗むな』という感じ。『罰が当たるよ』と言いたい」と話している。

寺は警戒を呼びかける貼り紙を設置…警察が窃盗の疑いで捜査

墓地を管理する寺の住職は「金銭目的の盗みだと思うので、罰当たりという感覚がない人なのかなと」と推測している。

寺は警戒を呼びかける貼り紙を設置した。

また墓の所有者に報告文書を送ったという。

警察は窃盗の疑いで捜査している。

（「イット！」5月18日放送より）