ケニア・エチオピア・ブラジル豆！ CAFE OHZAN（カフェ オウザン）「ロイヤルブレンド」

記事ポイント クロワッサンラスクで知られるCAFE OHZANが、ブランド初のオリジナルブレンドスペシャルティコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日よりECサイトで発売大阪・兵庫に店舗を構えるTAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年かけて共同開発。ケニア・エチオピア・ブラジル産の3種の豆をブレンドした中深煎りドリップバッグ単品216円〜、チョコレートラスクとのセット商品「カフェドラペ」3,780円など複数ラインナップで展開 クロワッサンラスクで知られるCAFE OHZANが、ブランド初のオリジナルブレンドスペシャルティコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日よりECサイトで発売大阪・兵庫に店舗を構えるTAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年かけて共同開発。ケニア・エチオピア・ブラジル産の3種の豆をブレンドした中深煎りドリップバッグ単品216円〜、チョコレートラスクとのセット商品「カフェドラペ」3,780円など複数ラインナップで展開

チョコレートをたっぷりコーティングしたラスクで知られる洋菓子ブランド・CAFE OHZAN（カフェ オウザン）が、ブランド初となるオリジナルブレンドのスペシャルティコーヒーをリリースします。

コーヒーの名手として知られるTAKAMURA COFFEE ROASTERSとの2年越しの共同開発を経て、2026年5月15日（金）より公式オンラインストアで販売が始まっています。

CAFE OHZAN（カフェ オウザン）「ロイヤルブレンド」





商品名：ロイヤルブレンド（ドリップバッグ／粉200g）／カフェドラペ発売日：2026年5月15日（金）販売：CAFE OHZAN公式オンラインストア／直営店（銀座三越・日本橋三越・東武池袋・二子玉川東急フードショー）問い合わせ：0120-129-683

「ロイヤルブレンド」は、CAFE OHZANがブランドとして初めて手がけたオリジナルブレンドコーヒーです。

ケニア産・エチオピア産・ブラジル産の3種の豆を組み合わせ、中深煎りで仕上げています。

フルーツ感の強いケニアを土台に、エチオピアのアロマをのせ、ナッツのような香りを持つブラジルが全体をまとめる構成で、苦みだけでなく豆本来のフルーティーな酸味も感じられます。

開発にあたって掲げたテーマは「チョコレートラスクと同じだけの存在感を持つブレンドコーヒーを作ること」。

ラスクに合うだけでなく、コーヒー単体でも成立する味を目指し、2年をかけて完成させます。

ドライフルーツやナッツを使用するCAFE OHZAN商品の風味に合わせ、華やかさとフルーティーさを重視した配合となっています。

TAKAMURA COFFEE ROASTERSとの共同開発

共同開発パートナーのTAKAMURA COFFEE ROASTERSは、大阪府と兵庫県に店舗を構えるワインとコーヒーの専門店です。

ワインのようにコーヒーを扱い、豆の個性を最大限に引き出す焙煎技術で知られ、コーヒーブランドの催事では上位を獲得する人気店として評価を受けています。

今回の開発を担当した上田さんは、コーヒー歴12年以上のバリスタで、2018年のエアロプレス日本チャンピオンかつ世界大会セミファイナリストです。

TAKAMURA COFFEE ROASTERSでは淡路島店スタッフが焙煎の全国大会決勝に出場するなど、チーム全体が高い技術力を持っています。

ラインナップ詳細

ロイヤルブレンド ドリップバッグ





価格：単品 216円（税込）／5個入ギフトボックス付き 1,188円（税込）発売日：2026年5月15日（金）

ドリップバッグタイプは、カップの上にセットしてお湯を注ぐだけで「ロイヤルブレンド」が楽しめる手軽さが特徴です。

5個入のギフトボックス付きセットは、贈り物としても手に取りやすい価格帯に設定されています。

ロイヤルブレンド 粉200g





価格：2,376円（税込）内容量：200g発売日：2026年5月15日（金）

粉タイプは200gで、ペーパードリップやフレンチプレスなど好みの抽出方法で毎日使えます。

豆の個性と飲みやすさを両立した「ロイヤルブレンド」をじっくり味わいたい方に向けたラインナップです。

カフェドラペ





商品名：カフェドラペ（スティックラスク10本・ドリップバッグ5個入）価格：3,780円（税込）発売日：2026年5月15日（金）

スティックラスク10本とドリップバッグ5個がひとつになったセット商品「カフェドラペ」は、CAFE OHZANの看板であるチョコレートラスクと「ロイヤルブレンド」をあわせて楽しめます。

コーヒーとラスクそれぞれが互いの風味を引き立てる組み合わせとして設計されており、ギフトとしても活用できます。

CAFE OHZANのラスクとのペアリング





CAFE OHZANは秋田県発祥の洋菓子ブランドで、良質な小麦とバターを使った生地を焼き上げ、濃厚なチョコレートでコーティング。

ナッツやフルーツを手作業でトッピングしたラスクは、スティック・キューブ・クロワッサンの3種類が展開されています。

「ロイヤルブレンド」の配合は、CAFE OHZANがドライフルーツやナッツをふんだんに使う商品づくりに合わせた設計で、コーヒーの華やかな酸味がチョコレートの濃厚さをすっきり引き立てます。

スイーツとのペアリングを意識して設計されたコーヒーとして、ブランドのギフトシーンにも組み込まれています。

TAKAMURA COFFEE ROASTERSの高い焙煎技術と、2年の開発期間を経て完成した「ロイヤルブレンド」は、ケニア・エチオピア・ブラジル産の豆が生み出す華やかな酸味とフルーティーな香りが持ち味です。

ドリップバッグ単品216円から、チョコレートラスクとのセット3,780円まで、用途に合わせて選べる価格帯で展開されています。

CAFE OHZAN（カフェ オウザン）「ロイヤルブレンド」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ロイヤルブレンド」はどこで購入できますか？

A. CAFE OHZAN公式オンラインストアのほか、銀座三越店・日本橋三越店・東武池袋店・二子玉川東急フードショー店の直営4店舗で取り扱われています。

直営店では先行発売としてすでに販売が始まっています。

Q. 「ロイヤルブレンド」にはどのような豆が使われていますか？

A. ケニア産・エチオピア産・ブラジル産の3種の豆をブレンドしています。

フルーツ感の強いケニアを土台に、エチオピアのアロマとブラジルのナッツのような香りを組み合わせた中深煎りで、フルーティーな酸味と飲みやすさを両立した仕上がりになっています。

Q. スペシャルティコーヒーとはどのようなコーヒーですか？

A. フレーバー・酸味・甘みなどの風味特性が明確で、消費者が「美味しい」と満足できる高品質なコーヒーを指します。

「ロイヤルブレンド」は豆本来の個性が引き立つ焙煎を採用しており、苦みだけでなく華やかな酸味が特徴のスペシャルティコーヒーとして分類されています。

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