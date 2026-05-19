ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。お姫様のようなドレスショットを投稿した。

「来世はヨーロッパのお姫様にしてくださーい」とつづり、ティアラやネックレスをつけ、胸元を限界ギリギリまで露出した淡い紫色のドレス姿を公開した。

さらに別の投稿では、オリオンビールの白いタンクトップを着て笑顔を見せるショットや、白のワンピース姿で波打ち際でジャンプするバックショットなどもアップした。

ファンやフォロワーからも「ビューティー」「かわいい〜」「カワイイが限界突破」「とてもエレガント」「笑顔が素敵」「ナイスバディ」「お姫様感ハンパない」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週刊プレイボーイ」で初グラビア。スリーサイズはB98−W62−H90センチ。バストはHカップ。ゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。身長164センチ。