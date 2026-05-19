マンCペップに退任報道…後任候補の最有力は元チェルシー指揮官か
マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督が今季限りで退任する意向のようだ。イギリス『BBC』など複数メディアが報じている。
現行契約は2027年6月30日までだが、クラブ内部では今夏の退任を前提とした動きが進んでいるという。
後任候補の最有力として、過去にシティでグアルディオラ監督の下で働いた元チェルシー指揮官のエンツォ・マレスカ氏の名前が挙がっている。
元スペイン代表のグアルディオラ監督はバルセロナとバイエルンで成功を収め、2016-17シーズンにシティの指揮官に就任。10年間でプレミアリーグ6回、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)1回、FAカップ3回、カラバオカップ5回を含む主要17タイトル(計20タイトル)を獲得した。
今季はカラバオカップとFAカップで優勝。プレミアリーグは残り2試合で首位アーセナルと5ポイント差の2位となっている。
現行契約は2027年6月30日までだが、クラブ内部では今夏の退任を前提とした動きが進んでいるという。
後任候補の最有力として、過去にシティでグアルディオラ監督の下で働いた元チェルシー指揮官のエンツォ・マレスカ氏の名前が挙がっている。
元スペイン代表のグアルディオラ監督はバルセロナとバイエルンで成功を収め、2016-17シーズンにシティの指揮官に就任。10年間でプレミアリーグ6回、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)1回、FAカップ3回、カラバオカップ5回を含む主要17タイトル(計20タイトル)を獲得した。
今季はカラバオカップとFAカップで優勝。プレミアリーグは残り2試合で首位アーセナルと5ポイント差の2位となっている。