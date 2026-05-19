Ì¾¸Å²°±É¥¨¥ê¥¢¤Ë½é¿Ê½Ð¡£°µ´¬¤ÎÄ¯Ë¾¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼±É¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à°ÆÆâ²ñ³«»Ï
»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï5·î16Æü¤«¤é¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±ÉÆóÃúÌÜ¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ëÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼±É¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à»öÁ°°ÆÆâ²ñ¤ò¡¢¿·Àß¤Î¡Ö±É¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¥µ¥í¥ó¡×¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£
³°´Ñ´°À®Í½ÁÛ CG
Æ±¼Ò¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤ÏÌ¾¸Å²°¥¨¥ê¥¢½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¡£Âçµ¬ÌÏ¤ÊºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤à±É¥¨¥ê¥¢¤ÎÍøÊØÀ¤È¡¢ÇòÀî¸ø±à¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ò¿È¶á¤Ëµý¼õ¤Ç¤¤ë´õ¾¯¤ÊÎ©ÃÏ¤¬ÆÃÄ§¡£ÃÏ¾å24³¬·ú¡¦Áí¸Í¿ô95¸Í¤ÎÌÈ¿Ì¥¿¥ï¡¼¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ç¡¢Âè1´ü¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤Ï7·î¾å½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯1·î¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸³«Àß°ÊÍè¡¢¤¹¤Ç¤Ë500ÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·×²èÃÏ¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¾¦¶È¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿¡ÖËÜÄ®ÄÌ¡×¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ï·ÊÞÉ´²ßÅ¹¤äÂçµ¬ÌÏ¾¦¶È»ÜÀß¤¬ÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë½¸ÀÑ¤¹¤ëÍøÊØÀ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤ò¸Ø¤ëÌ¾¸Å²°»Ô²Ê³Ø´Û¤äÌ¾¸Å²°»ÔÈþ½Ñ´Û¤¬¤¢¤ë¡ÖÇòÀî¸ø±à¡×¤Ë¤â¶á¤¤¡£
±ÉÆóÃúÌÜ¥¨¥ê¥¢³µÇ°¿Þ
ÅÔ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÉßÃÏ¤Î»°Êý¤¬Æ»Ï©¤ËÀÜ¤¹¤ëÆÈÎ©À¤Î¹â¤¤ÇÛÃÖ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¼þ°Ï¤Î·úÊª¤È¤Î´Ö³Ö¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼×¤ë¤â¤Î¤Î¤Ê¤¤³«ÊüÅª¤Ê¶õ¤Î¹¤¬¤ê¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£ÆîÀ¾Êý¸þ¤Ë¤ÏÇòÀî¸ø±à¤ÎÎÐ¡¢ËÌÅìÊý¸þ¤Ë¤ÏÀè¿ÊÅª¤Ê¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë±É¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò°ìË¾¤Ç¤¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÅÔ»Ô¤Î·Ê´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÅÔ¿´¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ä¶õ¤Î¹¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë(Ãë·Ê)
·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´Æ½¤¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ëÀ±ÌîÍµÌÀ»á(¥Û¥·¥Î¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Ä)¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¸âÉþ¤Î³¹¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿ÃÏ¸ÇÍ¤ÎÎò»Ë¤ÈÈþ°Õ¼±¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃåÊª¡×¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹½Å¤Ê¤ê¤äÈþ¤·¤µ¤òÆâÊñ¤·¤¿¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ê³°´Ñ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹´°À®Í½ÁÛCG
Í¥¤ì¤¿Î©ÃÏ´Ä¶¤òºÇÂç¸Â³è¤«¤¹¤¿¤á¡¢³Ñ½»¸ÍÈæÎ¨Ìó88%¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤Ê¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¥µ¥Ã¥·¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤êË¤«¤ÊºÎ¸÷¤È¹Âç¤ÊÄ¯Ë¾¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÅ·°æ¹â¤ÏºÇÂçÌó2,650mm(°ìÉô½»¸Í½ü¤¯)¤È½ÄÊý¸þ¤Î³«Êü´¶¤âÁÏ½Ð¡£Ê¿¶ÑÌÌÀÑÌó76Ö¤Î¤æ¤È¤ê¤¢¤ë½»¶õ´Ö¤Ï¡¢¥«¥é¡¼¥»¥ì¥¯¥È¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
L-155M¥¿¥¤¥×¼¼Æâ´°À®Í½ÁÛCG
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÈÎÇäµòÅÀ¡Ö±É¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¥µ¥í¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖDynamic View LED¡×¤Ë¤è¤ëÄ¯Ë¾ÂÎ¸³¡¢¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¡×¤Ç¤Î¶õ´ÖÂÎ¸³¤Î¤Û¤«¡¢7¤Ä¤¢¤ë³Æ¾¦ÃÌ¥ë¡¼¥àÆâ¤Ë¤Ï¡¢55·¿¤ÎÂç·¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÀßÃÖ¤·¡¢VR¤Ë¤Æ·úÊª¤Î³°´ÑµÚ¤ÓÆâ´Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
³°´Ñ´°À®Í½ÁÛ CG
Æ±¼Ò¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤ÏÌ¾¸Å²°¥¨¥ê¥¢½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¡£Âçµ¬ÌÏ¤ÊºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤à±É¥¨¥ê¥¢¤ÎÍøÊØÀ¤È¡¢ÇòÀî¸ø±à¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ò¿È¶á¤Ëµý¼õ¤Ç¤¤ë´õ¾¯¤ÊÎ©ÃÏ¤¬ÆÃÄ§¡£ÃÏ¾å24³¬·ú¡¦Áí¸Í¿ô95¸Í¤ÎÌÈ¿Ì¥¿¥ï¡¼¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ç¡¢Âè1´ü¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤Ï7·î¾å½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯1·î¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸³«Àß°ÊÍè¡¢¤¹¤Ç¤Ë500ÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÉÆóÃúÌÜ¥¨¥ê¥¢³µÇ°¿Þ
ÅÔ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÉßÃÏ¤Î»°Êý¤¬Æ»Ï©¤ËÀÜ¤¹¤ëÆÈÎ©À¤Î¹â¤¤ÇÛÃÖ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¼þ°Ï¤Î·úÊª¤È¤Î´Ö³Ö¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼×¤ë¤â¤Î¤Î¤Ê¤¤³«ÊüÅª¤Ê¶õ¤Î¹¤¬¤ê¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£ÆîÀ¾Êý¸þ¤Ë¤ÏÇòÀî¸ø±à¤ÎÎÐ¡¢ËÌÅìÊý¸þ¤Ë¤ÏÀè¿ÊÅª¤Ê¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë±É¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò°ìË¾¤Ç¤¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÅÔ»Ô¤Î·Ê´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÅÔ¿´¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ä¶õ¤Î¹¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë(Ãë·Ê)
·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´Æ½¤¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ëÀ±ÌîÍµÌÀ»á(¥Û¥·¥Î¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Ä)¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¸âÉþ¤Î³¹¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿ÃÏ¸ÇÍ¤ÎÎò»Ë¤ÈÈþ°Õ¼±¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃåÊª¡×¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹½Å¤Ê¤ê¤äÈþ¤·¤µ¤òÆâÊñ¤·¤¿¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ê³°´Ñ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹´°À®Í½ÁÛCG
Í¥¤ì¤¿Î©ÃÏ´Ä¶¤òºÇÂç¸Â³è¤«¤¹¤¿¤á¡¢³Ñ½»¸ÍÈæÎ¨Ìó88%¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤Ê¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¥µ¥Ã¥·¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤êË¤«¤ÊºÎ¸÷¤È¹Âç¤ÊÄ¯Ë¾¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÅ·°æ¹â¤ÏºÇÂçÌó2,650mm(°ìÉô½»¸Í½ü¤¯)¤È½ÄÊý¸þ¤Î³«Êü´¶¤âÁÏ½Ð¡£Ê¿¶ÑÌÌÀÑÌó76Ö¤Î¤æ¤È¤ê¤¢¤ë½»¶õ´Ö¤Ï¡¢¥«¥é¡¼¥»¥ì¥¯¥È¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
L-155M¥¿¥¤¥×¼¼Æâ´°À®Í½ÁÛCG
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÈÎÇäµòÅÀ¡Ö±É¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¥µ¥í¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖDynamic View LED¡×¤Ë¤è¤ëÄ¯Ë¾ÂÎ¸³¡¢¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¡×¤Ç¤Î¶õ´ÖÂÎ¸³¤Î¤Û¤«¡¢7¤Ä¤¢¤ë³Æ¾¦ÃÌ¥ë¡¼¥àÆâ¤Ë¤Ï¡¢55·¿¤ÎÂç·¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÀßÃÖ¤·¡¢VR¤Ë¤Æ·úÊª¤Î³°´ÑµÚ¤ÓÆâ´Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£