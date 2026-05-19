飼い主さんがお昼寝しようとしたら、ワンコがおもちゃを持ってきて…？眠気が限界の飼い主さんVSどうしても遊んでほしいワンコの攻防戦が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万4000回再生を突破しています。

【動画：眠気の限界が来たので、お昼寝しようとした結果→犬がおもちゃを持ってきて…譲れない攻防戦と『素敵すぎる展開』】

お昼寝しようとしたら…

YouTubeチャンネル「ティノちゃんねる。」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザーの「ティノ」ちゃんVS飼い主さんの微笑ましい攻防戦の一部始終です。この日、朝からティノちゃんのお世話と家事で大忙しだった飼い主さんは、お昼過ぎに睡魔に襲われたそう。そこでソファに横になってお昼寝しようとしたら…？

なんとティノちゃんが、「一緒に遊ぼう～っ」とおもちゃを持ってきたとか！実は飼い主さんが掃除や洗濯をしている時から、遊んでもらいたくて待っていたのです。

眠い飼い主VS遊びたいワンコ

ティノちゃんは飼い主さんのお顔に覆いかぶさるようにして、「遊んで遊んで！」とおもちゃをブンブン振ってアピールしたそう。飼い主さんは眠気が限界を迎えていたのですが、グイグイ迫ってくるティノちゃんを無視できず、横になったまま手だけ動かして遊び相手になってあげることに。

その手をホールドして、「満足するまで付き合ってもらうからね」と言わんばかりのティノちゃん。飼い主さんがどれほど眠そうにしていても、お顔を踏まれて「痛いっ」と悲鳴を上げても構わずに全力で遊び続け、なかなか寝かせてくれなかったとか。

素敵な結末

そんなティノちゃんもしばらくすると遊びに飽きてきたようで、飼い主さんの毛布を噛みながらくつろぎ始めたそうです。このままティノちゃんも眠くなってくれれば、ゆっくりお昼寝するチャンス！そこで飼い主さんはティノちゃんを優しく抱っこして、眠りを誘ってみることに。

するとティノちゃんは、飼い主さんの腕の中ですやすやと眠り始めたとか。その後は2人で一緒にお昼寝をするという、最高に幸せなひと時を過ごせたそうですよ。

この投稿には「とても可愛くて癒されました！」「遊びに付き合ってくれてるいい飼い主さんですね」「一緒にお昼寝するのって、本当に幸せな時間」といったコメントが寄せられ、尊い日常の一コマにほっこりする人が続出することとなりました。

ティノちゃんの可愛い姿や飼い主さんとの幸せあふれる日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ティノちゃんねる。」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ティノちゃんねる。」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。