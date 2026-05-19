MEGUMI「新たなコラボの始まりに」 カンヌで日本映画＆文化発信イベント開催
俳優・プロデューサーのMEGUMIがファウンダーを務める国際文化交流イベント「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」が現地時間15日、フランス・カンヌのホテル・マルティネスで開催された。日本映画や日本文化の魅力を世界へ発信する場として行われたイベントには、世界各国の映画関係者やメディア、クリエイターら1000人以上が来場。国や文化の垣根を超えた交流が繰り広げられた。
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イベント冒頭、MEGUMIが登壇し、「映画は、言語や文化を越えて、人と人とをつなぎます。この場が、映画、文化、そしてビジネスへと広がる新たな出会いとコラボレーションの“はじまり”となることを願っております」とあいさつし、日本発カルチャーの発信拠点としての思いを語った。
会場では、日本映画界の新たな才能によるプレゼンテーションも実施。俳優で映画監督としても活動する齊藤工は、「日本で今、最もクリエイティブな才能」と紹介した永尾柚乃とともに登壇し、永尾が初監督を務めた映画『LITA』の制作を発表した。
永尾監督は「今現在、世界には83億人の人間がいますが、宇宙中を入れると何人の人間、生物がいるのでしょうか？私はこの宇宙中の生物全員がみんな仲良く助け合っていきたいといつも思っています。それが『リタ』という作品です。その願いを込めて、今回この作品を作りました。ぜひ宇宙中のみなさんに観ていただきたいです」と英語でスピーチを行い、自ら編集したティザー映像を公開した。
また、俳優の松本まりかは、映像クリエイター・土生田晃（はぶた・あきら）との協業によるドキュメンタリー作品のティザーを披露。「まだ言葉になっていない感情や、誰かの人生にそっと残るような作品を一緒に作れる仲間との出会いを探しに来ました」と語り、新たな挑戦への意欲を見せた。
そのほか、小説家・映像監督のLiLyと映像監督Aki Mizutaniは、小説を原作とした『Tokyo Love? Story』映画化プロジェクトを発表。映像監督のYPは、特撮・アニメ・VFXを融合させた『呪縛少女バギラちゃん』の長編映画化をサプライズ発表した。
イベント後半では、盆栽アーティスト集団「TRADMAN'S」のパフォーマンスや、大衆演劇のステージ、マドモアゼル・ユリアによるDJタイムも実施。日本の伝統文化と現代カルチャーが交差する一夜となった。
イベント冒頭、MEGUMIが登壇し、「映画は、言語や文化を越えて、人と人とをつなぎます。この場が、映画、文化、そしてビジネスへと広がる新たな出会いとコラボレーションの“はじまり”となることを願っております」とあいさつし、日本発カルチャーの発信拠点としての思いを語った。
会場では、日本映画界の新たな才能によるプレゼンテーションも実施。俳優で映画監督としても活動する齊藤工は、「日本で今、最もクリエイティブな才能」と紹介した永尾柚乃とともに登壇し、永尾が初監督を務めた映画『LITA』の制作を発表した。
永尾監督は「今現在、世界には83億人の人間がいますが、宇宙中を入れると何人の人間、生物がいるのでしょうか？私はこの宇宙中の生物全員がみんな仲良く助け合っていきたいといつも思っています。それが『リタ』という作品です。その願いを込めて、今回この作品を作りました。ぜひ宇宙中のみなさんに観ていただきたいです」と英語でスピーチを行い、自ら編集したティザー映像を公開した。
また、俳優の松本まりかは、映像クリエイター・土生田晃（はぶた・あきら）との協業によるドキュメンタリー作品のティザーを披露。「まだ言葉になっていない感情や、誰かの人生にそっと残るような作品を一緒に作れる仲間との出会いを探しに来ました」と語り、新たな挑戦への意欲を見せた。
そのほか、小説家・映像監督のLiLyと映像監督Aki Mizutaniは、小説を原作とした『Tokyo Love? Story』映画化プロジェクトを発表。映像監督のYPは、特撮・アニメ・VFXを融合させた『呪縛少女バギラちゃん』の長編映画化をサプライズ発表した。
イベント後半では、盆栽アーティスト集団「TRADMAN'S」のパフォーマンスや、大衆演劇のステージ、マドモアゼル・ユリアによるDJタイムも実施。日本の伝統文化と現代カルチャーが交差する一夜となった。