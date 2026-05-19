日経225先物：19日夜間取引終値＝750円高、6万1410円
19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比750円高の6万1410円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万815.95円に対しては594.05円高。出来高は1万1847枚だった。
TOPIX先物期近は3868ポイントと前日比50.5ポイント高、TOPIX現物終値比41.49ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61410 +750 11847
日経225mini 61490 +820 300476
TOPIX先物 3868 +50.5 21233
JPX日経400先物 35050 +485 1287
グロース指数先物 796 +11 1043
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3868ポイントと前日比50.5ポイント高、TOPIX現物終値比41.49ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61410 +750 11847
日経225mini 61490 +820 300476
TOPIX先物 3868 +50.5 21233
JPX日経400先物 35050 +485 1287
グロース指数先物 796 +11 1043
東証REIT指数先物 売買不成立
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