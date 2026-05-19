　19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比750円高の6万1410円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万815.95円に対しては594.05円高。出来高は1万1847枚だった。

　TOPIX先物期近は3868ポイントと前日比50.5ポイント高、TOPIX現物終値比41.49ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 61410　　　　　+750　　　 11847
日経225mini 　　　　　　 61490　　　　　+820　　　300476
TOPIX先物 　　　　　　　　3868　　　　 +50.5　　　 21233
JPX日経400先物　　　　　 35050　　　　　+485　　　　1287
グロース指数先物　　　　　 796　　　　　 +11　　　　1043
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース