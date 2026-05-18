12星座×タロット占い「蟹座（かに座）」2026年5月18日（月）〜5月24日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年5月18日（月）〜5月24日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「蟹座（かに座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■蟹座（かに座）
カード：女教皇（正位置）
直感が冴え渡る週。表に出ず静かに観察し、情報集めに徹しよう。しゃべりすぎは運を逃す。学び直しや読書、ノートへの書き出しが有効。恋愛も仕事も即答を避け、一晩寝かせて判断すること。秘めた計画が後の武器になる。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■蟹座（かに座）
カード：女教皇（正位置）
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4
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