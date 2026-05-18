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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

運動しようと思って器具を買っても、使うまでに手間がかかると、いつの間にか遠ざかってしまうもの。

着替える、移動する、時間を確保する……そうした準備が必要になるほど、日々の運動は後回しになりがちですよね。

「無限階段PRO」は、運動へのハードルを下げながら、自宅で階段を上るような動きを取り入れやすくしたホームフィットネスマシンです。もうすぐmachi-yaでの販売が終了となるので、改めてポイントを見ていきましょう。

自由に負荷を変えられるから、自分に合う運動ができる

このマシンの大きな特徴は、「16段階の強度調整」と「3段階の角度調整」ができること。軽めに体を動かしたい日から、しっかり負荷をかけたい日まで、ひとつの器具で調整しやすくなっています。

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使う人の体力やトレーニングの目的に応じて設定を変えられるのがうれしいですね。

また、着地時の衝撃に配慮した独自構造を採用している点も特徴のひとつ。歩幅や体重移動に合わせて抵抗感とバランスを調整するよう設計されています。

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「無理のない範囲で使い方を調整しやすいマシン」という印象です。

「10分だけ動こう」が実現できる

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なんと言っても「気軽に運動したい」を叶えられることが魅力です。仕事、勉強、家事に趣味…やるべきことややりたいことに追われて、「ジムに通う時間なんてない！」という人も多いはず。

そんな人でも、「無限階段PRO」があれば自宅で10分だけトレーニングが可能に。「お風呂に入る前の10分」や「1日を始める前の10分」から始めることで、運動を習慣化しやすくなります。そもそも開発元のFITABLEは「運動を続けることの難しさ」から着想を得て、この製品を開発したそうです。

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日頃からトレーニングをしている人にとっては「ジムに行けない日の選択肢」に、運動したくてもなかなか続かなかった人には「運動を習慣にするきっかけ」になるでしょう。

振動を抑え、静かに使える

自宅用の運動器具で気になるのが、音や振動。マンションで「隣や下の部屋に迷惑になるかも」という懸念があると、安心して使えません。

「無限階段PRO」は、マグネティックホイール構造によって音や振動を抑える設計を採用しています。使用時の音は約40〜50dB（※メーカー調べ）とされています。イメージとしては、図書館程度の音量だそうです。

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床材や設置環境によって体感は変わりますが、夜間でも使いやすい仕様になっています。気になる場合は、ラグや衝撃吸収マットと併用するとより静かに使えるでしょう。

運動の成果を数字で表示

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マシンには、7in1スマートタイマーを搭載。運動時間、消費カロリーの目安、歩数、移動距離、スピード、強度などをリアルタイムで確認できるため、「今日どれくらい動いたか」を把握しやすくなっています。数字で見えると、運動の手応えを確認しやすいから続けるモチベーションにもつながりますよね。

ボトルホルダーとタブレットスタンドも備えており、水分補給や動画視聴のしやすさが好印象です。

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邪魔にならない折りたたみ式

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どれだけ機能が良くても、大きな器具は置き場所がネックになります。

その点、「無限階段PRO」は折りたたみ収納に対応しています。使わないときはコンパクトに畳んでおくことで、インテリアの邪魔にもなりません。

ホームフィットネス機器は「出しっぱなしにできる家」だけのものと思われがちですが、こうした収納性の工夫があると、導入のハードルはかなり変わってきますよね。

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本体にはスチール構造を採用し、25万回の耐久テストと韓国の国家規格「KC基準」の荷重テストをクリア。日常的なハードな動きにも耐えうる頑丈なつくりです。

さらに、有害物質を検査する「FITI試験」も通過。丈夫さだけでなく、毎日安心して肌に触れられる素材の安全性にも徹底したこだわりが見られます。

「無限階段PRO」は気軽に運動に取り組むための工夫が詰め込まれたトレーニングマシン。machi-yaでのプロジェクトがもうすぐ終了となります。お得に手に入れられるチャンスを逃さないよう、以下から詳細をチェックしてみてください。

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Source: machi-ya