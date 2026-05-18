伊東健人、＜4th LIVE “Bubblegum”＞チケット最速先行販売スタート
声優・アーティストとして活動中の伊東健人が、7月28日に東京・Veats Shibuyaにて開催する＜4th LIVE“Bubblegum”＞のチケット最速先行販売を本日5月18日19時より開始した。
本公演は平日夜の開催。伊東健人ならではのエネルギッシュなステージが期待されるライブとなっている。チケットは通常券種に加え、バングルライトとインスタントフォト風カードキーホルダーが付属する「グッズ付きチケット」も用意。最速先行の申込受付は6月9日まで。
また、多くの要望を受け受注販売中の、伊東健人オフィシャルグッズ「ぬいぐるみキーホルダー〜ShAdow ver.〜」の申し込み締め切りが5月18日中となっている。こちらは完全受注生産となるため、お申し込みはお早めに。
◾︎公演概要
＜伊東健人 4th LIVE“Bubblegum”＞
日程：2026年7月28日(火)
会場：Veats Shibuya
開場18:15 / 開演19:00 / 終演20:30（予定）
※分散入場とさせていただく場合がございます
〈チケット〉
・一般チケット 8,000円（税込）
・グッズ付きチケット 13,000円（税込）
〈グッズ内容〉
・バングルライト
・インスタントフォト風 カードキーホルダー
〈チケット最速先行販売〉
受付期間：
2026年5月18日(月)19:00 〜 2026年6月9日(火)23:59
抽選結果発表：
2026年6月12日(金)19:00以降
チケット受付URL：
https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/373
・本受付の発券はポニーキャニオンの電子チケットアプリ「ポニキャン」のみとなります。
・お申し込みには「ポニキャン」アプリ（無料）のインストールが必要です。
◾︎グッズ販売情報
伊東健人オフィシャルグッズ「ぬいぐるみキーホルダー〜ShAdow ver.〜」受注販売
https://canime.jp/product/BRZP000018314/
5月18日(月)23:59まで受付中
7月17日(金)から順次発送予定
関連リンク
◆伊東健人 オフィシャルサイト
◆伊東健人 オフィシャルX
◆伊東健人 オフィシャルInstagram
◆伊東健人 オフィシャルYouTubeチャンネル