声優・アーティストとして活動中の伊東健人が、7月28日に東京・Veats Shibuyaにて開催する＜4th LIVE“Bubblegum”＞のチケット最速先行販売を本日5月18日19時より開始した。

本公演は平日夜の開催。伊東健人ならではのエネルギッシュなステージが期待されるライブとなっている。チケットは通常券種に加え、バングルライトとインスタントフォト風カードキーホルダーが付属する「グッズ付きチケット」も用意。最速先行の申込受付は6月9日まで。

また、多くの要望を受け受注販売中の、伊東健人オフィシャルグッズ「ぬいぐるみキーホルダー〜ShAdow ver.〜」の申し込み締め切りが5月18日中となっている。こちらは完全受注生産となるため、お申し込みはお早めに。

◾︎公演概要

＜伊東健人 4th LIVE“Bubblegum”＞

日程：2026年7月28日(火)

会場：Veats Shibuya

開場18:15 / 開演19:00 / 終演20:30（予定）

※分散入場とさせていただく場合がございます 〈チケット〉

・一般チケット 8,000円（税込）

・グッズ付きチケット 13,000円（税込） 〈グッズ内容〉

・バングルライト

・インスタントフォト風 カードキーホルダー 〈チケット最速先行販売〉

受付期間：

2026年5月18日(月)19:00 〜 2026年6月9日(火)23:59 抽選結果発表：

2026年6月12日(金)19:00以降 チケット受付URL：

https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/373 ・本受付の発券はポニーキャニオンの電子チケットアプリ「ポニキャン」のみとなります。

・お申し込みには「ポニキャン」アプリ（無料）のインストールが必要です。

◾︎グッズ販売情報

伊東健人オフィシャルグッズ「ぬいぐるみキーホルダー〜ShAdow ver.〜」受注販売

https://canime.jp/product/BRZP000018314/

5月18日(月)23:59まで受付中

7月17日(金)から順次発送予定