【セブン‐イレブン】レンジ調理の冷凍麺「セブンプレミアム 横浜家系ラーメン」発売 - 濃厚豚骨×キレのある醤油スープ
セブン‐イレブン・ジャパンは5月19日、冷凍麺「セブンプレミアム 横浜家系ラーメン」(321.84円)を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。
「セブンプレミアム 横浜家系ラーメン」(321.84円)
同商品は、豚骨の旨味を抽出した濃厚なスープとキレのある醤油スープを合わせた豚骨醤油ラーメン。作り方は麺をレンジで温め、スープにお湯を注ぐだけ。忙しい日のランチや頑張った一日の夜食に、手間をかけず楽しめる。
トッピングには、横浜家系ラーメンの特長でもあるチャーシューに、ほうれん草、海苔を添えた。麺は、家系ラーメンの特長である「短めでコシの強い中太麺」を採用。しっかり噛み応えのある食感に加え、スープがほどよく絡むよう質感にもこだわったという。小麦本来の味わいも楽しめる。
「セブンプレミアム 横浜家系ラーメン」(321.84円)
同商品は、豚骨の旨味を抽出した濃厚なスープとキレのある醤油スープを合わせた豚骨醤油ラーメン。作り方は麺をレンジで温め、スープにお湯を注ぐだけ。忙しい日のランチや頑張った一日の夜食に、手間をかけず楽しめる。
トッピングには、横浜家系ラーメンの特長でもあるチャーシューに、ほうれん草、海苔を添えた。麺は、家系ラーメンの特長である「短めでコシの強い中太麺」を採用。しっかり噛み応えのある食感に加え、スープがほどよく絡むよう質感にもこだわったという。小麦本来の味わいも楽しめる。