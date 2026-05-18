こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

現在、使わないときはコンパクトに折り畳める、CONVERSE(コンバース)の「ボールも入るメッシュバッグ C2403097」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

[コンバース] ショルダーバッグ ボールも入るメッシュバッグ C2403097 ブラック/ゴールド 965円 （71％オフ） Amazonで見る PR PR

バスケットボール7号球も入る！ コンパクトに折りたためるコンバースの万能バッグが、脅威の71％オフに

バスケットボールの7号球が入る収納力と、折りたたみんでコンパクトにできる機能性を兼ね備えたコンバースの「ボールも入るメッシュバッグ C2403097」が、現在、Amazonで71％オフにの過去最安値に！

部活やジム、アウトドアなどで使いやすいメッシュタイプのマルチバッグですよ。

27×23cmサイズのメッシュタイプバッグ。7号球のボール収納に対応しているほか、衣類や小物なども入れられるので、スポーツシーン以外でも活躍してくれます。

斜め掛けとバッグ装着の2Way仕様なのもポイント。ナスカンにヒモを通せば肩掛けスタイルで持ち運べて、付属のカラビナを使えばバッグの持ち手に取り付けることも可能です。

コードロック付きなので荷物が飛び出しにくいのもうれしいところ。メッシュ生地のため通気性が高く、濡れたウェアやアウトドアグッズを入れておくにも相性がよさそうです。

折りたたみ収納できるので、サブバッグ用途にも便利！ 旅行時にもおすすめ

底部のファスナーを閉めれば、バッグ自体をコンパクトに折りたたみ可能。使わないときは省スペースで収納できるので、普段のバッグや車に忍ばせておくと急な場面でも活躍しそう。

特に、スポーツ観戦や公園遊び、ジム通いなど、なにかと荷物が増えがちな日に1つあると便利なのでは。

カラビナ付き・折りたたみ対応・7号球収納可能と、シンプルながら使い勝手をしっかり押さえたアイテム。

コンバースらしいスポーティなデザインも含め、気軽に使えるマルチバッグとしていかがですか。

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なお、上記の表示価格は2026年5月18日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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Source: 「Amazon.co.jp」