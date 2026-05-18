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「安心感」も安くなったもんだ！

防犯意識が高まっている今日このごろ。そろそろ我が家も防犯カメラ設置しようかしら？ と導入を検討している人も多いと思います。

でも、本格的な防犯カメラとなると、配線の工事とかも必要でその工事コストも合わせるとなかなかハードルが高くて…。となりますよね。

でも、その電源工事が必要というハードル。今はもう、ぐぅ〜〜んと下がっています。

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Ankerのコレを見てください。

ソーラー充電式で電源接続不要の防犯カメラが1万4990円！

しかもAmazonでは、5月19日まで初回100台限定で25％分の3,748pt付くので、実質1万1242円になっているんです。

ネジ止めだけでDIY設置OK。電源はソーラーパネルからゲット！

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これ、何が良いか？というと、ソーラー充電式なので電源の取り出し工事などが要らないところ。

本体とソーラーパネルをネジで固定すればいいだけなので、DIYレベルで設置できちゃうんです。

もちろん防塵・防水対応なので、雨風当たる場所にでも設置できますよ。この手軽さはやっぱ選びやすさにダイレクトに繋がってきますねー。

外壁にネジ穴なんて開けられないよ…。という方は雨樋やポールに防犯カメラを固定できるマウントもAmazonで手に入りますので、工夫次第で結構なんとかなると思います。

ちなみに、我が家で使っているのはこれ。

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死角のない見守り＆スマホから確認。安くても機能は優秀

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見守り（監視）性能も優秀です。

カメラは水平360度、垂直90度動きますから、固定式カメラだと見逃していた真下や横方向、裏側までもしっかりとカバー。

モーショントラッキングによる自動追尾も備わっていて、人物などを検知するとカメラが自動で動きを追ってくれるのも安心感。映像の確認もスマホアプリからと、お手軽です。

あと、データ保存はmicroSDカード（別売りです）なので、月額コストが要らないってところもまた優秀かなと。

1点注意として、映像の確認などのために防犯カメラまでWi-Fiが届く必要があります。

なので、自宅から離れた場所の見守りには向きませんけど、玄関先の見守り用と考えれば、かなりコスパ良く設置できると思います。

「防犯カメラを付けているぞ」、その事実が抑止力として働きます。実質1.1万でその力が手に入るなら、戸建ての方は絶対やったほうが良いと思うのです。

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