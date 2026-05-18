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PS5の背景を全画面に！意外と知らない「ショーケースモード」設定と外部画像を取り込む裏ワザ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「アキヒトのゲームチャンネル」が『【PS5】背景を全画面に！ショーケースモードの設定方法とスマホ画像を取り込む裏ワザ解説』と題した動画を公開した。

PS5のアップデートで追加された新機能「ショーケースモード」と「スライドショー」の基本設定から、スマートフォンやネット上の外部画像を背景として取り込む裏ワザまでを詳しく解説している。



動画の冒頭でアキヒトは、2026年3月17日のアップデートで追加された2つの新機能を紹介。「ショーケースモード」は、ウェルカムハブで一定時間操作しなかった際に、背景画像を全画面で表示する機能だという。設定画面から全画面表示に切り替わるまでの無操作時間や、時計の有無などを自分好みにカスタマイズできる手順を実演した。



続いて解説されたのが、お気に入りの画像を順番に流せる「スライドショー」機能である。メディアギャラリーでハートマークを付けた画像を自動でグループ化し、表示時間やフェード、スライドなどの切り替え効果を設定できる。「お気に入りの1枚をデジタルフォトフレームのように飾れるのがこの機能のいいところですよね」と、その魅力を語った。



さらに動画の後半では、ゲームのスクリーンショット以外の「外部画像」を背景にする裏ワザを公開。標準ブラウザを使って画像を保存する方法に加え、より高画質で取り込むための解決策を紹介した。PS5上でサブアカウントを作成し、スマートフォンアプリ「PS App」を経由して自分宛てに画像を送信することで、好きな画像を劣化させずに保存できるという。



取り込んだ画像をお気に入りに登録すれば、大好きなキャラクターやペットの写真をホーム画面の背景として次々と流すことが可能になる。「ぜひあなただけの特別なスライドショーを作ってホーム画面を彩ってみてください」と提案するこのテクニックを取り入れれば、ゲームをプレイする前のワクワク感がさらに高まるだろう。