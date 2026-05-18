東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”がテーマの特別編成新幹線「Sparkling Dreams Shinkansen」

2026年6月19日より運行スタート！

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”特別編成 JR東海 新幹線「Sparkling Dreams Shinkansen」

運行区間等：東海道新幹線（東京〜新大阪間）

※主に「ひかり」号・「こだま」号で運行する予定です。運行スケジュールは、専用ホームページ（https://recommend.jr-central.co.jp/sdshinkansen/）でご確認ください。

運行開始日及び初列車：2026年6月19日（金）

ひかり６３２号 名古屋駅６時４５分発 東京駅８時４２分着（予定）

※途中停車駅：豊橋・浜松・静岡・新横浜・品川

運行期間：2026年6月19日（金）〜2027年3月頃（予定）

使用車両：Ｎ７００Ａ １編成１６両

東京ディズニーシーにて現在開催中のアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」をテーマにした東海道新幹線の特別編成「Sparkling Dreams Shinkansen」（スパークリング・ドリーム・シンカンセン）の運行を決定！

「Sparkling Dreams Shinkansen」は、東海道新幹線を走行する全編成の中から1編成限定の特別塗装を施した編成で、前年運行した「Wonderful Dreams Shinkansen」に続く2回目の企画です。

オリジナルヘッドカバーや車内メロディー、テーブルシールの演出を引き続き展開するとともに、今回は約9ヵ月間の運行と前回（約7ヵ月間）よりも長期間を予定しています。

特別編成「Sparkling Dreams Shinkansen」の概要

全16両が特別仕様！各号車の外装デザイン

1号車から16号車までの車体側面には、東京ディズニーシーの8つのテーマポートを背景にした特別なラッピングが施されています。

テーマカラーである「ジュビリーブルー」の特別な衣装に身を包んだ、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルート、チップ、デール、ダッフィー、シェリーメイが華やかに描かれ、アニバーサリーならではの祝祭の高揚感が表現されています。

各号車ごとに異なるキャラクターの組み合わせを楽しむことができます。

オリジナルヘッドカバー

車内の座席も、25周年のデザインで特別に彩られます（※グリーン車、7号車、多目的室を除く）。

パークのアイコニックなシンボルを背景に、ジュビリーブルーの衣装を着たミッキーマウスとミニーマウスがデザインされた爽やかなヘッドカバーが乗客を迎えます。

オリジナルテーブルシール

座席のテーブルには全3種類のデザインシールがランダムで貼られています。

ミッキー＆ミニー＆プルート、

ドナルド＆デイジー、

チップ＆デールのキュートなイラストと共に、特設サイトへアクセスできるQRコードが配置されています。

車内メロディーもアニバーサリー仕様に

車内で流れるメロディーも特別仕様に変更されます。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”のテーマソングである「Come Join the Jubilee」が採用され、乗車時からワクワク感を高めてくれます。

駅構内に登場する特別なフォトスポット

運行区間の一部の駅などには、期間限定でアニバーサリーイベントをお祝いできる特別なスポットが登場予定です。

ミッキー＆フレンズやダッフィー＆シェリーメイがアクアスフィアの前に勢揃いした華やかなアートの前で、旅行の記念撮影を楽しむことができます。

心きらめく祝祭をめぐる旅への第一歩となる特別な新幹線！

JR東海「Sparkling Dreams Shinkansen」は、2026年6月19日（金）より運行開始です。

※画像・イラストはすべてイメージです。 ©Disney

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