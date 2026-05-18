ローズシンフォニーガーデン

標高400mの山上に位置し、神戸の街並みを一望できる「神戸布引ハーブ園／ロープウェイ」では、2026年7月5日（日）まで「ローズ&ラベンダーフェア2026-ハーブガーデン最盛期-」が開催されています。

花の女王「ローズ」やハーブの女王「ラベンダー」が創り出すロケーションは老若男女問わず大人気のスポット。この時期だらこそ見られる、自然が創り出す「色・香り」があふれるエレガントな空間に身を置いて優雅な1日を過ごしましょう。



ローズもラベンダーも！ 世界観にこだわったスポットの数々

「ローズシンフォニーガーデン」は、約60種の香り豊かなイングリッシュローズが咲き誇るガーデン。色も香りも豊かなイングリッシュローズを、ミルラ香、ティー香、ノアゼット香、ムスク香、フルーツ香、オールドローズ香など、6つのエリアに分類して栽培しているのが特徴です。

ドイツの古城をモチーフにした展望レストハウスと、ローズの雰囲気ある空間を一緒に写真で納めれば、フォトジェニックな景色が撮れること間違いなしですよ♪

四季の庭 -おもてなしの庭-

「四季の庭 -おもてなしの庭-」は、約60種のローズやハーブで彩られたガーデン。山々と青空のダイナミックな背景のもと、ガゼボやガーラントにつたうローズ、風にそよぐ可憐な花々を満喫できます。

クレマチス

また、5月下旬〜6月下旬には、「ローズシンフォニーガーデン」と、おもてなしの庭に隣接する「四季の庭-よろこびの庭」の両方で、つる性植物の女王と言われる「クレマチス」が開花します。ローズと織りなす華麗な花景色をお見逃しなく！

ラベンダー園

「ラベンダー園」とその周辺は、周囲の雑木林を背景に、約1200株ものラベンダーが一面に広がっています。



香り高く、濃い紫の花弁が美しい「イングリッシュラベンダー」は、5月下旬〜6月中旬、大きな花穂が魅力の「ラバンディンラベンダー」は、6月中旬〜7月上旬が見ごろと、花期の異なる2種類のラベンダーを楽しめます。

さらにハーブも。花々が咲き集い、ガーデン各所が最盛期を迎える特別な時期です。草花やハーブに囲まれながら、小径を散策したり、コテージやデッキでくつろいだりと優雅に過ごせますよ。

どこを切り撮っても自然を優雅に楽しめること間違いなしのスポット。神戸のお出かけ案のひとつに入れてみてくださいね。



■ローズ&ラベンダーフェア2026

住所：兵庫県神⼾市中央区北野町1-4-3

開催期間：2026年5月9日（土）〜7月5日（日）

TEL：078-271-1160

営業時間（ロープウェイ営業時間）：

・通常 10〜17時（ロープウェイ上り最終16時45分）

・ナイター営業 10時〜20時30分（ロープウェイ上り最終20時15分）

※詳しくは公式サイトをチェック

※ナイター営業は土・日曜、祝日のみ

※ナイター営業時のガーデンエリア最終入場時刻は17時

※期間中のみの営業時刻

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Text：望月七愛





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