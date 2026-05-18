不確実性に値札が付く時代へ、予測市場が変える金融市場の見方

金融市場はいま、ニュースが現実になる前から、その確率に値札を付け始めている。利下げが実施されるか、景気後退に入るか、選挙結果がどうなるか。こうした不確実な材料を、売買可能な確率として示すのが「予測市場」である。かつては選挙やスポーツを対象にした周辺的なサービスと見られがちだったが、近年は位置付けが変わっている。

米大手予測市場プラットフォーム運営のKalshiは2026年5月に10億ドルを調達し、評価額は220億ドルに達した。これは、イベントの発生確率を取引する市場への期待が急速に高まっていることを示す動きである。さらにニューヨーク証券取引所の親会社であるICE［ICE］はPolymarketへ戦略投資し、イベント確率データを機関投資家に提供する方針を示している。つまり予測市場は、単なる賭けの場から、金融市場が不確実性を読み解くためのデータ・取引インフラへ近づき始めているのである。

この変化が重要なのは、株式、債券、為替、暗号資産がいずれも「将来の見通し」によって動くためである。金利やインフレ、地政学リスク、選挙は、相場の方向性を大きく左右する。ただし従来は、それらがどの程度織り込まれているのかを直接見る手段が限られていた。

予測市場では、イベント契約の価格が市場参加者の見方を反映する。もちろん、この価格が常に正しいわけではない。それでも、エコノミスト予想、世論調査、オプション市場に加わる補助指標としては有用である。投資家はニュースそのものだけでなく、そのニュースがどの程度相場に織り込まれているかを確認できるようになる。

一方で、予測市場が扱うテーマが広がるほど、市場公正の問題も大きくなる。象徴的なのがイラン情勢を巡る事例である。イスラエル当局は、イラン関連の軍事作戦時期に関する機密情報を使い、Polymarketで賭けた疑いがあるとして関係者を起訴したと報じられている。地政学リスクは原油、金、米金利、ドル、ビットコインの値動きに波及しやすい。そこに非公開情報を持つ主体が参加すれば、予測市場の価格は有益なシグナルである一方、公平性を損なう火種にもなる。実際、CFTC（米商品先物取引委員会）はイベント契約を巡る不正取引事例を公表し、予測市場に関する規則作りも進めている。金融インフラとして広がるほど、監視、開示、インサイダー規制の整備は避けて通れない。

今後、予測市場はさまざまな金融サービスに組み込まれていく可能性がある。Cboe（米国の大手デリバティブ取引所運営会社）は、単純に「起きるか、起きないか」を二者択一で当てるだけでなく、例えば株価指数の終値が予想水準に届かなくても、方向感が合っていれば一部の受け取りが生じるような枠組みも示している。さらに米国では、景気後退や選挙結果などに連動する予測市場ETFの申請も出ており、イベント確率への投資は専用市場から証券口座へ広がり始めている。

もっとも、一般投資家や法人担当者にとって重要なのは、表示された確率を相場の答えとして受け入れることではない。確率が急に動いた場面では、どのニュースに資金が反応したのか、それは実需のヘッジなのか、短期の投機なのかを見極める必要がある。予測市場の価格は結論ではなく、資金がリスクをどう再評価しているかを示す痕跡である。その変化を読み解く姿勢が、次の投資判断の差になる。

松嶋 真倫 マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト