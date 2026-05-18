【沖縄を世界へ】4年連続の快挙！琉球ゴールデンキングスがEASL 2026-27出場決定。「団結の力」で東アジアの頂点へ挑む！

沖縄の誇りが、再びアジア、そして世界を舞台に熱く燃え上がります！

琉球ゴールデンキングスは、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」において劇的なファイナル進出を決めたことで、東アジアスーパーリーグ（EASL）2026-27シーズンへの出場権を正式に獲得いたしました。

これにより、キングスはリーグ唯一となる「4大会連続4回目」の全大会出場を達成。クラブが掲げる不変のビジョン「沖縄を世界へ」を証明するための、新たな国際戦への挑戦が幕を開けます。





日頃より琉球ゴールデンキングスを応援いただき誠にありがとうございます。

このたび、東アジアスーパーリーグ(East Asia Super League、以下「EASL」)およびBリーグより発表されました通り、キングスがEASL 2026-27シーズンへの出場権を獲得したことをお知らせいたします。

キングスは、現在開催中の「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」においてファイナル進出を果たしたことで、EASLの定める出場条件を満たしました。これにより、キングスのEASL出場は4大会連続4回目となります。

EASLは、Bリーグからはキングス、長崎ヴェルカ、アルバルク東京の3チームが出場するほか、韓国、チャイニーズ・タイペイ、モンゴルなど東アジア各地域の強豪チームが集う国際リーグです。

キングスは、ビジョンとして掲げる「沖縄を世界へ」を体現すべく、本大会を通して沖縄のバスケットボール文化や魅力を広く世界へ発信する挑戦を続けてまいります。

東アジアの頂点を目指して挑戦を続けるキングスへ、引き続き応援をよろしくお願いします。

4年連続、すべての大会でアジアへの切符を掴み取る。口で言うのは簡単ですが、毎年激戦のBリーグでファイナルまで勝ち残り続けなければ達成できない、とんでもない大偉業です！まさに有言実行で「沖縄を世界へ」のビジョンを体現し続けるキングスは格好良すぎますね。今週末は長崎との最高峰のファイナルを戦い、秋からは東アジアの頂点を目指す。私たちの想像を超える景色を何度も見せてくれるキングスを、これからも全力で支えていきましょう！GO！KINGS！