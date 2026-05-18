◇インターリーグ ホワイトソックス9―8カブス（2026年5月17日 シカゴ）

ホワイトソックスは17日（日本時間18日）、同じシカゴを本拠地とするカブスとの「ウィンディ・シティー・シリーズ」第3戦に延長10回、エドガー・ケーロ捕手（23）の右中間への逆転2ランで9―8と劇的なサヨナラ勝利。これで同シリーズを2勝1敗と勝ち越し、シーズンでは今季初の「貯金2」とした。

ヒーローインタビューを受けたケーロも「9回に追いつかれましたが、チャンスはくるとわかっていた。見ての通り!」と声を弾ませた。

過去3年間100敗以上のチームの貯金2は、22年9月22日以来「1333日」ぶり。現在ア・リーグの本塁打争い17本塁打でトップの村上宗隆内野手は、9回1死から右中間二塁打を放つなど、存在感を示した。試合展開も初回に3点奪われながら、中盤に追いつき、8回には3点勝ち越すも9回に追いつかれる派手な展開だった。

ここ8戦7勝と絶好調のチーム。「ミラクル」ホワイトソックスの快進撃に村上はケーロを本塁で迎え大興奮の表情を見せていた。