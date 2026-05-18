お誕生日ということもあり、パパにたくさん甘えたい猫ちゃん。しかしパパはお仕事に行かなければいけなくて…？パパからの予想外のサプライズに喜ぶ猫ちゃんの光景が、72万表示を超える反響を見せています。

とても嬉しそうな猫ちゃんの姿を見た人からは、「全力で嬉しさを表現してますね」「お誕生日おめでとう！」と祝福の言葉が贈られることに。優しさいっぱいな家族の愛情が温かい気持ちを届けています。

【動画：いつもより早く『パパが帰宅』した結果、猫が……尊さ限界突破の『お出迎えの様子』】

たろう君のお誕生日だけど…

パパからのサプライズに喜ぶ猫ちゃんの光景が投稿されたのは、Xアカウント『たろう』。

この日、スコティッシュフォールドのたろう君は、お仕事に向かうパパをどこか寂しそうな顔をしながらお見送りしたそう。なぜなら、この日はたろう君のお誕生日だったから。

大好きなパパに心ゆくまで甘えたいたろう君ですが、パパには大事なお仕事があるため、お休みするわけにはいきません。

たろう君もそれを分かっているのか、どことなく寂しそうな表情をしながらも、きちんとパパをお見送りしてくれたといいます。

パパが帰ってきて大はしゃぎのたろう君

パパがお仕事へ向かうときは、少し残念そうにお見送りをしたたろう君。しかし、そんなたろう君には思いがけないサプライズが待っていました。

それは…パパがいつもより早く帰ってきてくれたこと！たろう君のお誕生日をお祝いしたかったけれど、どうしても仕事に行かなければいけなかったパパ。そこでパパは、頑張っていつもより早く帰ってきてくれたのでした。

いつもより早いパパの帰宅に、たろう君は思わず大はしゃぎ。パパの姿を見ると床に寝転がって、まるで踊っているような格好でお出迎えしてくれたといいます。

この日はたろう君のお誕生日だったけれど、きっとパパもたろう君のそんな姿からたくさんのお返しを貰ったことでしょう。

そんなたろう君のお誕生日の光景には、「パパさんにとっても大事な日ですもんね♪」「ずーっと健やかで元気なたろう君でいられますように」「さぁ～て、これからお誕生日の準備ですね！」と祝福の声が続々と寄せられることに。

Xアカウント『たろう』では、そんな愛情いっぱいのたろう君と家族たちの温かい日常風景が綴られていますよ。

たろう君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「たろう」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。