お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之とお笑いタレントの吉住が、14日配信のテレ朝Podcast「ウエストランド井口と吉住の孤独アジト」（木曜前6・00）で、愚痴に関するトークを展開した。

2人は、リスナーの「最近の悩みは愚痴の楽しさを知ってしまった」という便りを紹介。そのリスナーは匿名掲示板「5ちゃんねる」で不平不満を言って楽しむ一方で、自身の顔つきが悪くなることを感じ「潔癖さと醜い感情とはどうやって折り合いをつけるべきでしょうか」と悩んでいる様子だった。

井口は「愚痴は表立って言うのがいいよ」とキッパリ。吉住も「陰で言うから良くないのかもね」と続いた。SNSでの誹謗（ひぼう）中傷などが相次ぐ現状に、井口は「開示請求はどんどんやってほしい。究極、顔と名前を全SNSで出したら全ての問題解決すると思う」と考えを述べた。批判的なコメントから、双方のリアクションが始まる場合があることにも触れながら「こっちは顔と名前を出してる。その段階で一生埋まらない差がある」とも訴えた。

吉住は愚痴がコミュニケーションのツールになるケースも紹介。一方で、「誰かへの加害性になってはダメ」と強調した。井口も「攻撃する目的で5ちゃんとかに入るのは良くない。共感するツールとして使える分にはいいと思う」と補足。2人は「皆、醜いとことも清いところもある」と、愚痴とうまく付き合っていくことをリスナーに薦めた。