年式が新しい方が故障は少ない

ベントレー・コンチネンタルGTのボディは密閉構造といえ、軽微な不調でも費用は膨らみがち。細かな改良が重ねられ、年式が新しい方が故障は少ないといえる。整備履歴を確認すれば、過去の修理状況は遡れるはず。

【画像】往年の最速4シーター ベントレー・コンチネンタルGT 初代から現行の4代目まで 全124枚

警告灯の点灯はもちろん、サスペンションやドライブトレインからの異音がないか、オーバーヒートの過去がないか、すべての機能が正常か、試乗で確かめたい。調子が良ければ、シームレスでパワフルな移動へ浸れるだろう。



ベントレー・コンチネンタルGT（初代／2003〜2011年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

主な弱点は、熱で劣化するバキュームホースや、トランスミッション上部に載るブーストコントローラーなど。スカットル部分の電気制御モジュールへ水が侵入すると、電装系の不調を招く。エアサスペンションの状態やブレーキの摩耗、異音にも注意したい。

バッテリーの劣化も、不具合の原因となる。コンチネンタルGTには、エンジンの始動用と補機用で、バッテリーは2基載っている。

部品を入手し自ら修理する剛気なオーナーも

走行距離が短くても、長期間保存されていた例の方が、厄介な不調を抱えているケースは多い。OBD診断機をつなぎ、故障コードを確かめたい。エンジンの失火や回転が荒い場合は、点火コイルの劣化が主な原因で、修理は高額にはならないはず。

クーラント漏れやオーバーヒートは、対応が大変。ウォーターポンプの交換には、フロント周りを完全にバラす必要がある。ガスケット交換は、エンジンを降ろす必要がある。ZF社製の6速ATは堅牢だが、センサーや制御ユニットが不調になる可能性はある。



ベントレー・コンチネンタルGT（初代／2003〜2011年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

近年は取引価格が下落し、2万ポンド（約420万円）前後で上等な1台を探せる。その結果、部品を手配し自ら修理する、剛気なオーナーも英国では増えてきた。殆どの部品はフォルクスワーゲン・グループのモデルと共有し、入手は難しくない。

英国では、2006年3月の登録を境に税金が変わるため、年式には注意したいところ。それ以前なら年間430ポンド（約9万円）だが、以降では倍近くへ上昇してしまう。

購入時に気をつけたいポイント ボディ

飛び石傷や、事故に伴う腐食がないか観察したい。可動式リアスポイラーは固着しがち。

エンジン

VR6用のV6エンジンを結合したW12エンジンは、基本的に高耐久。極端に走行距離が短いと、逆に不具合を招くことがある。クーラントやオイルの漏れ、ミスファイア、排気ガスが青白く煙っていないか、試乗で確かめたい。



ベントレー・コンチネンタルGT（初代／2003〜2011年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ウォーターポンプやサーモスタットは、故障しがち。ラジエターの状態も観察したい。走行中の水温は、80℃から90℃の範囲が正常。OBD診断機をつなぎ、センサー類が故障している場合は、購入を見送った方が良いだろう。修理は極めて高額になる。

サスペンション

エアサスペンションは故障と無縁ではなく、ボディが水平か見極めたい。修理後は、再設定が必要になる。ブッシュが摩耗すると、カタカタと走行時にノイズが出る。

ブレーキ、タイヤ

ブレーキパッドやローターは、大きいだけにお高い。オプションのセラミックブレーキは、もっと高額。サイドブレーキの効きも確かめたい。ホイールやタイヤも安くなく、内部の圧力センサーは5年前後で駄目になる。

電気系統とインテリア

湿気や長期保存は、センサー類へ悪影響を与える。助手席側フロアの、不自然な湿りに注意。シートの摩耗や天井の浮き、エアコンの動作も忘れずに確かめたい。

ベントレー・コンチネンタルGTのまとめ

当時世界最高峰のグランドツアラーといえたコンチネンタルGTは、ベントレーとして過去にないほど売れた。近年は中古車の流通が多く、安価に探せるようになっている。

ただし、安いのには必ず理由がある。丁寧に状態を確認し、予算の許す範囲で良い例を選びたい。相応の維持費も必要になる。理想的な1台と巡り会えれば、長期に渡ってラグジュアリーなベントレー・ライフを謳歌できるはず。

良いトコロ



ベントレー・コンチネンタルGT（初代／2003〜2011年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

圧倒的な高級感や動力性能と、フォルクスワーゲン水準へ近い信頼性が強み。英国の場合、オーナーズクラブのサポートも充実し、ネット上での相談も可能だ。

良くないトコロ

英国では、フォルクスワーゲンの正規ディーラーで部品単体の販売をしていない。クルマだから故障のリスクはゼロではなく、軽微な作業でもエンジンを降ろすことになる場合もあり、維持費は高額になりがち。

ベントレー・コンチネンタルGT（初代／2003〜2011年／英国仕様）のスペック

英国価格：12万3800〜18万2100ポンド（2010年時）

生産数：約3万4000台

全長：4804mm

全幅：2100mm

全高：1390-1398mm

最高速度：315-330km/h

0-97km/h加速：5.0〜3.7秒

燃費：3.5-7.1km/L

CO2排出量：−

車両重量：2385-2495kg

パワートレイン：W型12気筒5998cc ツインターボチャージャー DOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：560ps/6100rpm-630ps/6000rpm

最大トルク：66.1kg-m/1600- 6100rpm-81.4kg-m/1700-5600rpm

ギアボックス：6速オートマティック／四輪駆動



ベントレー・コンチネンタルGT（初代／2003〜2011年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）