“クロミのデザートブッフェ”が5都市で開催へ！ 宝石のようなスイーツやフードを展開
サンリオ人気キャラクターの“クロミ”とコラボレーションしたデザートブッフェ「KUROMI Summer Sweets Party Dessert Buffet」が、6月13日（土）〜8月30日（日）の期間、神奈川・横浜市にある横浜 アートグレイス ポートサイドヴィラなど全国5都市で開催される。
【写真】キラキラスイーツが勢ぞろい！ 展開メニュー一覧
■オリジナルアイテムの特典も
今回開催される「KUROMI Summer Sweets Party Dessert Buffet」は、“きらめくティアラを飾り、軽やかに羽を広げた恋のキューピッド。”をテーマに、クロミが手にした弓から放たれる恋の魔法によって、ラベンダーとピンクに彩られキラキラと輝く宝石のようなスイーツたちが並ぶ期間限定のデザートブッフェ。
会場には、恋のキューピッドに扮したクロミのプレートを添えた「ふわふわスフレの恋心チーズケーキ」をはじめ、旬の桃を贅沢にサンドした「恋する桃のショートケーキ」や、ブルーベリームースにハートのチョコをのせた「乙女のときめきブルーベリームース」など、見た目もキュートなスイーツ10種が登場する。
また、1人1皿のファーストディッシュ「赤紫蘇風味のフレンチフライドポテト／鶏モモ肉のソテー ピペラードソース」が用意されるほか、クロミをイメージしたスパイシーな「漆黒の特製カレー」や、夏野菜をふんだんに使用した「夏野菜のペペロンチーノ レモンの香り」といった4種のフードもそろう。
さらに、オプションで追加できる「クロミの恋のまじないドリンク」や「真夏の恋色パフェ 〜爽やかサワーグルトとクロミの魔法〜」なども展開。加えて、注文特典として全ブッフェメニューに「ランチョンマット」、スペシャルドリンクに「コースター」、スペシャルデザートに「ステッカー」が付いてくる。
なお、本デザートブッフェは6月13日（土）〜8月30日（日）の期間の特定日に実施。横浜 アートグレイス ポートサイドヴィラ、大宮 アートグレイス ウエディングシャトー、アートグレイス ウエディングコースト 東京ベイ（新浦安）、アートグレイス ウエディングコースト 大阪、アートグレイス ウエディングヒルズ（京都）の5ヵ所で行われ、店舗により開催日が異なる。
【写真】キラキラスイーツが勢ぞろい！ 展開メニュー一覧
■オリジナルアイテムの特典も
今回開催される「KUROMI Summer Sweets Party Dessert Buffet」は、“きらめくティアラを飾り、軽やかに羽を広げた恋のキューピッド。”をテーマに、クロミが手にした弓から放たれる恋の魔法によって、ラベンダーとピンクに彩られキラキラと輝く宝石のようなスイーツたちが並ぶ期間限定のデザートブッフェ。
また、1人1皿のファーストディッシュ「赤紫蘇風味のフレンチフライドポテト／鶏モモ肉のソテー ピペラードソース」が用意されるほか、クロミをイメージしたスパイシーな「漆黒の特製カレー」や、夏野菜をふんだんに使用した「夏野菜のペペロンチーノ レモンの香り」といった4種のフードもそろう。
さらに、オプションで追加できる「クロミの恋のまじないドリンク」や「真夏の恋色パフェ 〜爽やかサワーグルトとクロミの魔法〜」なども展開。加えて、注文特典として全ブッフェメニューに「ランチョンマット」、スペシャルドリンクに「コースター」、スペシャルデザートに「ステッカー」が付いてくる。
なお、本デザートブッフェは6月13日（土）〜8月30日（日）の期間の特定日に実施。横浜 アートグレイス ポートサイドヴィラ、大宮 アートグレイス ウエディングシャトー、アートグレイス ウエディングコースト 東京ベイ（新浦安）、アートグレイス ウエディングコースト 大阪、アートグレイス ウエディングヒルズ（京都）の5ヵ所で行われ、店舗により開催日が異なる。