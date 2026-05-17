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カウンセラーが解説、誰にでも「ありがとう」と言える人が凄い理由と人間関係を円滑にする秘訣

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カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で『誰にでも「ありがとう」と言える人が凄い理由7選／人間関係を円滑にし心を温かくする内容とは？』と題した動画を公開した。動画では、誰にでも気軽に感謝を伝えられる人が持つ共通点と、その行動がいかに周囲に好影響を与え、自身の人望につながっているかを7つの視点から解説している。



Ryota氏はまず、誰にでも「ありがとう」と言える人は「ひとりひとりを尊重している」と語る。非認知能力とも呼ばれるコミュニケーション能力が高く、相手を雑に扱わず、相手から何か得られるものがあるという思いを自然と受け入れていると分析。また、年齢や職業といった「立場で人を見ていない」点も重要であり、コンビニの店員などに対しても上から目線にならず、対等な一人の人間として接していると述べる。



さらに、感謝を伝える行為は「人の心を豊かにできる」と説明する。感謝を示すことで周囲に好意を振りまき、職場や家庭内の関係性を良好に保つ効果があるという。「ありがとうをいっぱい言うということは、敵対心ありません、私はあなたの味方ですよっていうのをみんなにちゃんと分かるように伝えている」と語り、好意を表現することで人間関係の誤解を防ぎ、関係性の強化につながると解説した。



加えて、感受性や協調性の高さや、過去に「大きな苦労経験がある」ことも背景にあると指摘する。大失恋などの苦労や挫折を経験し、周囲に支えられた過去を持つからこそ、他者の存在や行動を「当たり前と思っていない」のだと結論づける。



最後にRyota氏は、他者の配慮や行動の裏にある好意に気づき、感謝を伝えることが自己肯定感の向上や良好な人間関係の構築につながるとまとめた。感謝の言葉が持つ力と、それを支える心理的背景を深く理解することで、日々のコミュニケーションを見直すきっかけとなる知識が詰まった内容となっている。