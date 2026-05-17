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あなたが20年で一番聴いたアーティストは？

Spotifyは毎年年末に「あなた専用のSpotifyのまとめ」という一年の振り返り機能をリリースするのですが、今回は20周年を記念して、Spotifyは「Spotify 20: Your Party of the Year(s)」をリリース。ユーザーがSpotifyでの自分の履歴すべてを振り変えることができる体験になっています。

どんなまとめ？

年末のまとめと同じような感じで、縦スクロール型のSnapchat風スライドでリスニング履歴をまとめてくれます。ただし、今回のまとめはさらに深いまとめになっています。Spotifyでこれまで公開されたことのないデータが明かされるとのことで、具体的にはユーザーが初めてSpotifyを利用した日、これまでに再生した楽曲総数、初めて再生した曲、そして歴代で一番再生したアーティストもわかるようになっています。そして、ユーザーの歴代上位120曲と再生回数がまとめられた「歴代トップソング」プレイリストも。

「1年のまとめ」同様に、SNSにシェアできるシェアカードもあります。

20周年のまとめは、144の国16言語で利用可能。アクセスするにはSpotifyアプリを開いて、「Spotify 20」または「Party of the Year(s)」と検索するか、モバイルデバイスからspotify.com/20でアクセスできます。

世界全体のまとめも

パーソナルな振り返りに加えて、過去20年間Spotifyで最も再生された音楽をまとめたグローバルプレイリストも発表しています。

ちなみにSpotifyは先月、ローンチ以来、世界中の人々が音楽、ポッドキャスト、オーディオブックをどのように聴いてきたかについてのデータも公開しています。

たとえば、Spotifyのリスナーはこれまでに合計で1兆2000億時間以上の音楽を聴いてきた、2025年12月24日が世界全体で最もストリーミングが多かった日で、110億回以上の再生があったなどなど。

ポッドキャスト、曲、アーティストのまとめ

さて、Spotify史上最も再生されたポッドキャストはというと、「The Joe Rogan Experience」でした。続いて、ドイツのコメディポッドキャスト「Gemischtes Hack」と「Crime Junkie 」の順に続いています。最も再生されたオーディオブックは、Sarah J. Maasの『A Court of Thorns and Roses』。

歴代最多再生楽曲はザ・ウィークエンドの「Blinding Lights」で、エド・シーランの「Shape of You」、ザ・ネイバーフッドの「Sweater Weather」がその次に続いています。アーティスト別では、ほぼ予想通りの顔ぶれとなっていて、1位はテイラー・スウィフト、続いてバッド・バニー、ドレイク、ザ・ウィークエンド、アリアナ・グランデとなっています。