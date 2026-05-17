【明治安田J1百年構想リーグ】横浜F・マリノス 0−1 柏レイソル（5月16日／日産スタジアム）

【映像】マリノスDFの「非紳士的タックル」

横浜F・マリノスのDF加藤蓮が見せたワンプレーをきっかけに、スタジアムから大きなブーイングが飛んだ。

横浜FMは5月16日、明治安田J1百年構想リーグの第17節で柏と対戦。左サイドバックでスタメン出場した加藤は、1点を追いかけていた85分に物議を醸す行動を起こしてしまう。

柏のFW細谷真大が、横浜FMのDF角田涼太朗との接触でピッチに倒れ込む。主審の笛が鳴らず、そのままプレーは続き、柏のDF馬場晴也が敵陣右サイドでボールを持った。

しかし、細谷がかなり痛がっていることを確認した馬場は、MF中川敦瑛にバックパスすると、ボールを外に出すように指示。中川から折り返しのパスが来たことで、手を挙げて自分でサイドラインの外へとボールを出そうとした。

「イエロー2枚目もらっても文句言えないぞ」の声も

すると、加藤が背後から忍び寄る。追いかける立場だけに焦りもあったのか、後ろから足を出して馬場を押し倒してしまったのだ。目の前でこの瞬間を目撃していた柏のリカルド・ロドリゲス監督は両手を広げてアピール。さらにスタンドのアウェー・サポーターからは大きなブーイングが飛んだ。

加藤は約2分前にイエローカードをもらっていたが、今回は警告＆退場の処分は下されなかった。

ただ、「反スポーツ的行為」で処分されてもおかしくないシーンだっただけに、加藤のプレーはSNSでも話題に。柏ファンからは「加藤蓮に結構なブーイングが」「加藤はやばいな」「加藤蓮退場だろ」「2枚目で退場でしょ」などの声が上がり、さらに横浜FMファンからも「加藤蓮はくだらないことしないでほしい」「加藤蓮下手したら退場なんだよ。本当にくだらない」「頼むから余計なことするな」「イエロー2枚目もらっても文句言えないぞ」など厳しい声が上がった。

横浜FMは結局、このまま0−1で柏に敗戦。5戦未勝利となりJ1百年構想リーグEASTで9位に転落している。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

