「親が買ったのに、なぜか子どもも夢中になっています!!」

と話題になっているのが、書籍 『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。この本は、Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛えるトレーニングとしても注目される「論理的思考問題」を紹介したビジネス書。2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になり、欧米を含む世界13か国でも発売が決定。シリーズ最新作 『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 も登場するなど話題になっている。

なにより異例なのが、ビジネス書であるにもかかわらず全世代にウケていることだ。「家に置いていたら子どもが先に読んでいた」「会社の研修で使いました」「脳トレとして読んでいる」といった声が殺到。この記事では、同書から1問を選んでAIに出題してみた。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

AIは「論理的思考問題」を解けるのか？

書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』から1問を抜粋して、AIに下記のように聞いてみました。



・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる

・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ

上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。



「200個の製品」 「論理的思考問題」と呼ばれるものがあります。以下が、その特徴です。・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。「200個の製品」 とある工場に200個の製品がある。 ところが、200個のうち99％が不良品であるとわかった。

なんとか不良品を外に出して、工場内にある不良品の割合を98％に減らしたい。 不良品をいくつ外に出せばいいだろうか？

――『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（93ページ）より

さて、回答はいかに？

ここから先に、AIによる解説と回答を掲載しています。

考える力があれば、小学生でも解ける問題です。

先に進む前に、一度ご自身でも考えてみてください。

…よろしいでしょうか。

では、回答を見てみましょう。

なおAIによる回答は実際の出力から内容を変えずに、文字のサイズ、色、太さのみ編集しています。

AIの回答

答えは100個です。 ■ 考え方 まず、最初の状態を整理します。 ・製品は200個

・その99％が不良品 つまり ・不良品：198個

・良品：2個 です。 次に、不良品だけを外に出します。

ここで重要なのは、良品の数は変わらないという点です。 最終的に、不良品の割合を98％にしたいので、 ・良品は全体の2％になる必要があります。 現在、良品は2個なので、「2個が全体の2％になる」ように考えます。 つまり、 全体の数 ＝ 2 ÷ 0.02 ＝ 100個 となります。 つまり、最終的に製品は100個になる必要があります。 もともと200個あったので、 200 − 100 ＝ 100個 を外に出せばよいことになります。 したがって、不良品を100個外に出せば、不良品の割合は98％になるです。

ふむふむ、なるほど…。

この回答、はたして正解なのでしょうか？

次ページで、書籍で紹介している回答を確認してみましょう。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）