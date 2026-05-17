「地頭がいい子ども」なら一瞬で答えられる、たった1つの問いとは？
「親が買ったのに、なぜか子どもも夢中になっています!!」
と話題になっているのが、書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。この本は、Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛えるトレーニングとしても注目される「論理的思考問題」を紹介したビジネス書。2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になり、欧米を含む世界13か国でも発売が決定。シリーズ最新作『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』も登場するなど話題になっている。
なにより異例なのが、ビジネス書であるにもかかわらず全世代にウケていることだ。「家に置いていたら子どもが先に読んでいた」「会社の研修で使いました」「脳トレとして読んでいる」といった声が殺到。この記事では、同書から1問を選んでAIに出題してみた。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
AIは「論理的思考問題」を解けるのか？
書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』から1問を抜粋して、AIに下記のように聞いてみました。
・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる
・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ
上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。
「200個の製品」
とある工場に200個の製品がある。
ところが、200個のうち99％が不良品であるとわかった。
なんとか不良品を外に出して、工場内にある不良品の割合を98％に減らしたい。
不良品をいくつ外に出せばいいだろうか？
――『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（93ページ）より
さて、回答はいかに？
ここから先に、AIによる解説と回答を掲載しています。
考える力があれば、小学生でも解ける問題です。
先に進む前に、一度ご自身でも考えてみてください。
…よろしいでしょうか。
では、回答を見てみましょう。
なおAIによる回答は実際の出力から内容を変えずに、文字のサイズ、色、太さのみ編集しています。
AIの回答
答えは100個です。
■ 考え方
まず、最初の状態を整理します。
・製品は200個
・その99％が不良品
つまり
・不良品：198個
・良品：2個
です。
次に、不良品だけを外に出します。
ここで重要なのは、良品の数は変わらないという点です。
最終的に、不良品の割合を98％にしたいので、
・良品は全体の2％になる必要があります。
現在、良品は2個なので、「2個が全体の2％になる」ように考えます。
つまり、
全体の数 ＝ 2 ÷ 0.02 ＝ 100個
となります。
つまり、最終的に製品は100個になる必要があります。
もともと200個あったので、
200 − 100 ＝ 100個
を外に出せばよいことになります。
したがって、不良品を100個外に出せば、不良品の割合は98％になるです。
ふむふむ、なるほど…。
この回答、はたして正解なのでしょうか？
次ページで、書籍で紹介している回答を確認してみましょう。