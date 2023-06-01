佐久間大介もまさかのご本人登場にびっくり！沢尻エリカを『サクサクヒムヒム』で深堀り

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佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。

5月23日の放送のテーマは、プライベートが謎に包まれ、平成でも令和でもなぜか気になる存在「沢尻エリカ」。まさかのご本人登場に佐久間は驚愕。赤裸々トークで沢尻エリカを深掘りする。

■沢尻が挑んだ初舞台の衝撃エピソードなど、他では聞けない貴重なエピソードが続々

スタジオには沢尻エリカと実は同い年で、今回のテーマに興味があるというハライチ澤部佑がゲストとして出演。皆で知りたいことを本人に直接ぶつけていく。

沢尻の魅力を伝えるおしつじさんとして、「沢尻と衝撃の出会いを果たした謎のファン」や「プライベートで沢尻と親交があるという脳科学者の中野信子」が登場し、今と昔の沢尻エリカを本人と一緒に語る。おしつじさんを通して見る「沢尻エリカ」とは、どんな人物なのか。

さらに、今だから話せる映画『パッチギ!』、ドラマ『1リットルの涙』の撮影の裏側や、沢尻が挑んだ初舞台の衝撃エピソードなど、他では聞けない貴重なエピソードが続々飛び出す。

■個性豊かな全国各地の「うどん」を深掘り

なお、5月16日の放送では、個性豊かな全国各地の「うどん」を佐久間と日村がが深掘りした。

麺のコシが強いものからやわらかいものまで、地域によってバリエーション豊かなうどん。近年は関東に進出する店も増え、まさに群雄割拠の戦国時代を迎えているという。そんなご当地ならではのうどんにスポットを当て、魅力を深掘りした。

テーマが明かされると、無類のうどん好きでもある日村は「うどん、うどん、うどん、うどん！」とテンションが急上昇。「もういちばん何が好きっていったら、うどんっていう。食べ物のなかで」と熱を込めて語った。

毎年様々なイベントが開催されるほど、多くの人に愛されてきたご当地うどん。はたして、どんな違いがあるのか？

サクヒムにうどんの奥深さを教えるキャラクター“おしつじさん”として登場したのは、毎年100軒以上のうどん店をめぐり、SNS総フォロワー数950万超を誇るうどんマニア・むにぐるめさん。そして、骨折したとき「つなぎめはうどんにしてくれ」と頼んで怒られたというエピソードを持つほどのうどん好きとして知られる、お笑い芸人のケンドーコバヤシ。

番組では３つの推しポイントでご当地うどんの魅力を解説していった。

■推しポイント1「関東で加速する「うどん乱世」 人気を支える驚きのコスパ」

ご当地うどんは、番組で確認できただけでも60種類以上。盛り上がりの要因のひとつとして、むにぐるめさんは「ラーメンとかは1,000円超えも当たり前になってきたんですけれども、うどんは700円前後が多く、全世代に人気」と分析。

さらにケンコバは、近年「関東攻めを開始するところが増えて、まさにいま、関東が“うどん乱世”に突入している」と語った。

そこで佐久間と日村が全国からえりすぐりのご当地うどんを食べ比べ。「サクヒム的ナンバー1 ご当地うどん」を決定することに。

名付けて「天下一うどん会 2026春の陣」。エントリーするのは、選りすぐりの4種類だ。

■推しポイント2「ご当地うどんを食べ比べ！ 一体どんな違いが？」

最初に登場したのは、うどんを文化に昇華させた香川県の「讃岐うどん」。中太でコシのある麺と、イリコだしなどが特徴となっている。食べ方は、濃いめのだしをかけた「ぶっかけ」や、ゆで汁と一緒に桶に盛った「釜揚げ」など様々で、一杯300～400円で食べられることも多い。

その代表として番組が用意した一杯は、ドキュメンタリー番組『情熱大陸』にも密着されたことがある、香川県丸亀市の超人気店「純手打うどん よしや」。

良質なイリコ・削り節・昆布などで取っただしと、しょう油で仕上げた讃岐うどんの魅力が詰まった一杯を口にした佐久間は「ん～間違いない」とひと言。日村は「なんかマシュマロのような雰囲気があって、かんでいくと芯があるというか。食感がなんか、あんまりほかにないよね」と絶賛した。

続いて登場したのは、主役を麺からだしに変えた九州の雄「福岡うどん」。最近では「資さんうどん」が関東進出を果たしている、2025年2月に東京1号店・両国店がオープンした際には、開店前に最大170人の行列ができた。

資さんうどんは、創業者が讃岐の麺を研究し、「表面はなめらか、なかはもちもち」の麺を開発。コシのある讃岐うどんと、やわやわの福岡うどんの中間という“いいとこ取り”をした特製麺だ。味の決め手は、サバや昆布、シイタケなどから丁寧にとった黄金のだし。やや濃いめの味付けと、甘さの残る風味が特徴だ。

さっそく、資さんうどんで人気ナンバーワンの「肉ごぼ天うどん」を口にすると、日村は「（讃岐うどんと比べて）麺が全然違う！」と驚き、佐久間は「ゴボ天、うま！ シャッキシャキなんですけど。ゴボウが」と感動しきりだった。

ここでケンコバが、添えられた「ミニぼた餅」の食べ方を伝授。年間680万個以上売れるというこのぼた餅を、ケンコバはダシにつけて食べるという。

試しにサクヒムのふたりがぼた餅を口に入れたままでダシをすすると、これが絶妙な味わいだったよう。「肉食って、ワイン飲んだときと同じような広がり方」と日村が例えると、ケンコバも「マリアージュってやつですね」と応じた。

続いてのご当地うどんは、うどんの概念を超えた群馬の幅広麺「ひもかわうどん」。広いものでは幅10センチ以上あり、妖怪「一反もめん」に例えられるほど。つるりとしたのどごしと、もちもち食感が特徴で、ケンコバによると「SNSを中心に、女性に“美しくておいしい”と大人気」だという。

その代表格が2016年に銀座へ進出し、現在は東京・日本橋や羽田空港にも出店する創業132年の老舗「花山うどん」。全国の名だたるうどん店が集まるコンテストでも3連覇を達成している。

ケンコバは「麺の厚さは1.5ミリにビタッと均一、薄いのにコシがあるつるっとした唯一無二のうどん」と紹介し、サクヒムの前には、しょう油やゴマのつゆが付いたざるうどん「ざる二味（しょうゆつゆ ごまつゆ）」が登場。

一般的なうどんとは異なる幅広の麺をすすった日村は「こんなうまいの？」と目を丸くし、「モッチモチだ。口のなかでたたまれていくから、より食感も楽しくなるんだね」と感嘆。また、その弾力のある食感に衝撃を受けた佐久間は「うどんの概念変わってきてます」と思わずつぶやいた。

最後に登場したのは、埼玉西部と東京・多摩地区が発祥といわれ、歯ごたえと小麦のうまみを楽しむ「武蔵野うどん」。加水率低めのゴツゴツした麺を冷水で締め、豚バラ肉を入れたしょう油系のつゆにつけて食べるつけ麺スタイルが一般的だ。

この“超ハードボイルドうどん”を人気にしたのが、2002年に東京・池袋へ進出した「武蔵野うどん うちたて家」。

この店では、独自ブレンドの小麦を使用し、生地に強い圧をかけて何度も鍛えることで、層のあるコシの強い麺を提供。さらに、麺の太さをあえて不ぞろいにすることで、多彩な食感を楽しめるよう工夫している。

ゆで時間は、なんと讃岐うどんの半分もない5分程度。むにぐるめさんは「あえてかためにゆでることで、小麦の風味が出るそうです」と説明する。

看板商品の「肉汁うどん」が運ばれてくると、佐久間はまずその太さに驚き、「でっか！ えぇっ!? 指くらいありますよ、太さ」と麺と自身の指を比較した。

そして、ひと口すすると「かたっ!!」と目を白黒させ、「うどんで、いままでにないくらいかんでますよ」「かめばかむだけ甘いの出てきます。何これ、うんめー!!」と感激した。

むにぐるめさんによると、武蔵野うどんには「そば湯」ならぬ「うどん湯」があるそう。「つけ汁を割ってシメてみてください」というすすめに従った日村は「もうスッゲェうまい、いやーまいったな」「こんなにおいしいの？」と、その余韻の楽しみ方を絶賛した。

■推しポイント3「概念が覆った…サクヒムが選ぶ“推しうどん”は？」

4つのご当地うどんを堪能したサクヒムのふたりは、どのうどんがいちばん好みだったかを最後に判定。悩んだ末に、佐久間は武蔵野うどん、日村はひもかわうどんの札を上げた。

その理由について、佐久間は「うどんの概念がいちばん、こう違ったのがこれ」と説明。日村は、幅広麺のひもかわうどんを初めて食べたといい、「本当に。だから、衝撃を受けたっていうことです」と理由を話した。

ただ、ケンコバが「優勝はこのふたつということでよろしいですね？」と尋ねると、サクヒムのふたりは「優勝は4つですって！」と即答。すべての札を上げ、どれも甲乙つけ難い素晴らしい味だったことを念押しした。

そんなケンコバは佐久間から「逆にコバさんはどれなんですか？」と聞かれると、「僕はそんなうどんに順位つけるようなマネできないです」と回答。これに日村は「汚ねえ…」と苦笑、佐久間は「俺たちにばっかり」とぼやき、笑いを誘った。

こうして4種類のうどんを味わい尽くした佐久間と日村は、奥深いご当地うどんの魅力にすっかりハマった様子だった。

なお、5月16日放送回は、Tverにて地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信中。

■番組情報

日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

毎週土曜 23:30～

出演：佐久間大介（Snow Man）、日村勇紀（バナナマン）

■関連リンク

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/