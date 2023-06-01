King ＆ Prince、仲里依紗＆HIKAKINと「Gemini」使いこなす 高橋海人はクリエイティブ力高めることに意欲
King ＆ Prince（永瀬廉、高橋海人※高＝はしごだか）、仲里依紗、HIKAKINが、あす18日公開の生成AI「Gemini」新テレビCMに出演する。これに先駆け、インタビューが公開された。
【動画】Geminiでやりたいことを凝縮した旅プランを作成するKing ＆ Prince
King ＆ Princeは「Gemini」の魅力や楽しい使い方を発信するパートナー「Team Gemini」の一員として昨年から活動。今回から仲とHIKAKINも加わった。
新CMでは、Geminiが毎日のライフシーンに寄り添い、何でも聞けるパートナーであることを描く。「それ、Geminiに聞いた？」篇では、永瀬と高橋が2人で始められる趣味のアイデアを相談するシーン、仲が沖縄旅行に向けた着回しコーデを検討するシーン、HIKAKINが冷蔵庫にある材料で創作ラーメン作りに挑戦シーンが映し出されている。
King ＆ Princeが出演する「旅の詰め込みプラン」篇では、北海道での限られた時間にやりたいことを凝縮したプラン作成をGeminiがサポート。仲が出演する「着回しコーデ」篇では、旅行プランに合わせて手持ちのアイテムを使ってコーディネートをアップデートしていく。
■インタビュー
▼King ＆ Prince
――CM撮影の感想を教えてください。
（永瀬＆高橋）楽しかったです！
（永瀬）GeminiのCM撮影をするたびに「こういう使い方ができるんだ」という発見がいっぱいあるので、そこが楽しかったです。
（高橋）King ＆ Princeのいつも持っているムード感を、そのままCMの撮影で表現できたかなと思います。
――最近のGeminiのおすすめの使い方を教えてください。
（永瀬）晩ご飯を決めてもらっています。「昨日の夜ご飯はこれ食べて、一昨日は確かこれ食べて、栄養のバランス的に今日は何食べたらいいと思いますか？」と聞いています。
（高橋）すごいね、Gemini！
（永瀬）毎日のご飯決めるのって難しかったりすると思うので、Geminiに頼ってみても良いかと思います。
（高橋）僕は先日、家のリフォームをした際に自分が買いたい家具の写真を撮ったり、壁の色や床の色を伝えたりして、Geminiにイメージを作ってもらいました。
――King ＆ Prince8周年に向けて、どんな1年にしたいですか？
（永瀬）毎年、「今年が一番良かった」と思えるような年を更新できているので、8周年も皆さんとたくさん思い出を作って、「今年も一番いい年やったなー」と思えるような年にしたいですし、10周年に向けて、そろそろ考えて動きたいなと思っています。
（高橋）King ＆ Princeはこだわりとしてライブや楽曲、アルバム、コンサートのグッズまで「ハンドメイド」ということをすごく意識していて、自分たちのアイディアを活かして作っています。そのクリエイティブ力は成長してきたと思うので、さらに強くしていきたいです。もしかしたらGeminiに頼る場面もあるかもと思っています。
――今後の活動でGeminiをどのように活用したいですか？
（永瀬）個人活動とグループ活動の空き時間やロケの空きの日がある際、今回CMで北海道のプラン立ててもらったようにGeminiに「この時間空いたから、その都市とか町のスポット巡るプランを立ててほしい」など、活用したいです。
（高橋）僕は「モッフィー（Geminiのキャラクター）」をオリジナルで作って、その子で絵本を作ってみるなど、自分だけの特別なものができたらいいなと思っています。
――CMをご覧の方へメッセージをお願いします。
（永瀬）Geminiでどういうことをやろう、何を聞こうなど、できることがとてもたくさんあるので、何をお願いしようかと考えるだけでワクワクします。このCMを見て「こういうことを聞いてみたい」と思うようなヒントが散らばっていると思うので、有効活用していただけたらうれしいです！
（高橋）AIが発達してきた時、恐れていた側面もあったんですが、こんなにも自分のアイディアや生活の味方になってくれるものということに日々感動しています。皆さんもハッピーな使い方をして、日常をGeminiと彩ってほしいなと思います！
▼仲里依紗
――Team Geminiの一員になった感想を教えてください。
とてもうれしかったです。普段からGeminiを使っていたので、「これは来た！」と思いました。本当に私、有料会員なので（笑）。家族でも、お仕事でも使っています。体のケア方法などの相談でも使っています。まだ使ったことない人に、このGeminiの良さを伝えたいなと思っています。
――Geminiのおすすめの使い方を教えてください。
旅行や海外に行く機会が多いので、行った先でスケジュールを組んでもらったり、周辺のおすすめのご飯屋さんを教えてもらったりしています。あとはフライトを調べてもらうこともあります。「いいフライト、乗り換え時間ある？」と聞くと、「このフライトで行ったらすごくスムーズだと思います」とビックリするぐらい的確に返してくれます。相談していたことを覚えてくれていて、「こないだ旅行に行けましたか？」など、すごく気遣ってくれるので、うれしいです。親友のように気遣いしてくれるので本当にGeminiは生活になくてはならない存在です。
――この夏、Geminiとやってみたいことを教えてください。
海外の旅行先で、夏だけど、ちょっと涼しい場所もあるので、行くときにどういう服装で行けばいいかなど、Geminiに相談したいと思います。
今年の夏は家族の旅行プランも立ててみたいなと思います。
――CMをご覧の方へメッセージをお願いします。
私は普段からGeminiを使っていて大好きですが、AIは難しいというイメージがあるという方もいると思います。ただGeminiはいつでも隣にいて寄り添ってくれる温かい親友のような存在になってくれると思うので、「こんなことなんか聞いてもいいのかな？」と思わずに、どんどんGeminiに相談して、自由に楽しんでいただきたいなと思います。皆さんの毎日がGeminiでより明るくなると思うので、私と一緒に使い倒していきましょう！
▼HIKAKIN
――Team Geminiの一員になった感想を教えてください。
このAIの時代に、毎日のように使っているあのGeminiのCMにKing ＆ Princeのお二人や仲里依紗さんと出演させていただけるのは本当に光栄です。ありがとうございます！
――普段はどのようにGeminiを使われているか教えてください。
YouTubeのサムネイル作成で画像生成をよく使っています。タイトルの案を考える時も聞いたりします。
――Geminiのお気に入りの使い方や、みんなにやってみてほしい使い方があれば、教えてください。
AIをあんまり使ったことがないっていう人も周りにいるので、「何でも聞いたほうがいいよ」と伝えています。自分では思いつかないような鋭い答えが返ってくることが多いので、何でも聞きなさいと伝えたいです。僕は人にメールを返信する時に、「この文章っておかしくない？」と聞くと、「もうちょっとフォーマルでいきましょうか」や「もうちょっと崩していってもいいですよ」など一気に3パターンくらい提案してくれるといった使い方をしています。そして、中々良い提案があるんですよね〜？…でも自分でも考えていますからね！（笑）
――CMではGeminiとラーメンを一緒に作っていますが、YouTubeクリエイターの活動の中で、Geminiを使ってみたい場面はありますか？
画像生成はすでによく使っているので、動画生成もやってみたいです。上手く使えたら、僕のYouTubeの動画が変わっていくだろうと思うので、誰よりも早く使いこなしていきたいです！
――CMをご覧の方へメッセージをお願いします。
今回、AIのCMなのにラーメン食べたり、あとは、すごいかわいい「とある動物」が出てきたりするので、見てない方はぜひ検索して見てみてください！そして、Geminiを使ってみてください！
【動画】Geminiでやりたいことを凝縮した旅プランを作成するKing ＆ Prince
King ＆ Princeは「Gemini」の魅力や楽しい使い方を発信するパートナー「Team Gemini」の一員として昨年から活動。今回から仲とHIKAKINも加わった。
King ＆ Princeが出演する「旅の詰め込みプラン」篇では、北海道での限られた時間にやりたいことを凝縮したプラン作成をGeminiがサポート。仲が出演する「着回しコーデ」篇では、旅行プランに合わせて手持ちのアイテムを使ってコーディネートをアップデートしていく。
■インタビュー
▼King ＆ Prince
――CM撮影の感想を教えてください。
（永瀬＆高橋）楽しかったです！
（永瀬）GeminiのCM撮影をするたびに「こういう使い方ができるんだ」という発見がいっぱいあるので、そこが楽しかったです。
（高橋）King ＆ Princeのいつも持っているムード感を、そのままCMの撮影で表現できたかなと思います。
――最近のGeminiのおすすめの使い方を教えてください。
（永瀬）晩ご飯を決めてもらっています。「昨日の夜ご飯はこれ食べて、一昨日は確かこれ食べて、栄養のバランス的に今日は何食べたらいいと思いますか？」と聞いています。
（高橋）すごいね、Gemini！
（永瀬）毎日のご飯決めるのって難しかったりすると思うので、Geminiに頼ってみても良いかと思います。
（高橋）僕は先日、家のリフォームをした際に自分が買いたい家具の写真を撮ったり、壁の色や床の色を伝えたりして、Geminiにイメージを作ってもらいました。
――King ＆ Prince8周年に向けて、どんな1年にしたいですか？
（永瀬）毎年、「今年が一番良かった」と思えるような年を更新できているので、8周年も皆さんとたくさん思い出を作って、「今年も一番いい年やったなー」と思えるような年にしたいですし、10周年に向けて、そろそろ考えて動きたいなと思っています。
（高橋）King ＆ Princeはこだわりとしてライブや楽曲、アルバム、コンサートのグッズまで「ハンドメイド」ということをすごく意識していて、自分たちのアイディアを活かして作っています。そのクリエイティブ力は成長してきたと思うので、さらに強くしていきたいです。もしかしたらGeminiに頼る場面もあるかもと思っています。
――今後の活動でGeminiをどのように活用したいですか？
（永瀬）個人活動とグループ活動の空き時間やロケの空きの日がある際、今回CMで北海道のプラン立ててもらったようにGeminiに「この時間空いたから、その都市とか町のスポット巡るプランを立ててほしい」など、活用したいです。
（高橋）僕は「モッフィー（Geminiのキャラクター）」をオリジナルで作って、その子で絵本を作ってみるなど、自分だけの特別なものができたらいいなと思っています。
――CMをご覧の方へメッセージをお願いします。
（永瀬）Geminiでどういうことをやろう、何を聞こうなど、できることがとてもたくさんあるので、何をお願いしようかと考えるだけでワクワクします。このCMを見て「こういうことを聞いてみたい」と思うようなヒントが散らばっていると思うので、有効活用していただけたらうれしいです！
（高橋）AIが発達してきた時、恐れていた側面もあったんですが、こんなにも自分のアイディアや生活の味方になってくれるものということに日々感動しています。皆さんもハッピーな使い方をして、日常をGeminiと彩ってほしいなと思います！
▼仲里依紗
――Team Geminiの一員になった感想を教えてください。
とてもうれしかったです。普段からGeminiを使っていたので、「これは来た！」と思いました。本当に私、有料会員なので（笑）。家族でも、お仕事でも使っています。体のケア方法などの相談でも使っています。まだ使ったことない人に、このGeminiの良さを伝えたいなと思っています。
――Geminiのおすすめの使い方を教えてください。
旅行や海外に行く機会が多いので、行った先でスケジュールを組んでもらったり、周辺のおすすめのご飯屋さんを教えてもらったりしています。あとはフライトを調べてもらうこともあります。「いいフライト、乗り換え時間ある？」と聞くと、「このフライトで行ったらすごくスムーズだと思います」とビックリするぐらい的確に返してくれます。相談していたことを覚えてくれていて、「こないだ旅行に行けましたか？」など、すごく気遣ってくれるので、うれしいです。親友のように気遣いしてくれるので本当にGeminiは生活になくてはならない存在です。
――この夏、Geminiとやってみたいことを教えてください。
海外の旅行先で、夏だけど、ちょっと涼しい場所もあるので、行くときにどういう服装で行けばいいかなど、Geminiに相談したいと思います。
今年の夏は家族の旅行プランも立ててみたいなと思います。
――CMをご覧の方へメッセージをお願いします。
私は普段からGeminiを使っていて大好きですが、AIは難しいというイメージがあるという方もいると思います。ただGeminiはいつでも隣にいて寄り添ってくれる温かい親友のような存在になってくれると思うので、「こんなことなんか聞いてもいいのかな？」と思わずに、どんどんGeminiに相談して、自由に楽しんでいただきたいなと思います。皆さんの毎日がGeminiでより明るくなると思うので、私と一緒に使い倒していきましょう！
▼HIKAKIN
――Team Geminiの一員になった感想を教えてください。
このAIの時代に、毎日のように使っているあのGeminiのCMにKing ＆ Princeのお二人や仲里依紗さんと出演させていただけるのは本当に光栄です。ありがとうございます！
――普段はどのようにGeminiを使われているか教えてください。
YouTubeのサムネイル作成で画像生成をよく使っています。タイトルの案を考える時も聞いたりします。
――Geminiのお気に入りの使い方や、みんなにやってみてほしい使い方があれば、教えてください。
AIをあんまり使ったことがないっていう人も周りにいるので、「何でも聞いたほうがいいよ」と伝えています。自分では思いつかないような鋭い答えが返ってくることが多いので、何でも聞きなさいと伝えたいです。僕は人にメールを返信する時に、「この文章っておかしくない？」と聞くと、「もうちょっとフォーマルでいきましょうか」や「もうちょっと崩していってもいいですよ」など一気に3パターンくらい提案してくれるといった使い方をしています。そして、中々良い提案があるんですよね〜？…でも自分でも考えていますからね！（笑）
――CMではGeminiとラーメンを一緒に作っていますが、YouTubeクリエイターの活動の中で、Geminiを使ってみたい場面はありますか？
画像生成はすでによく使っているので、動画生成もやってみたいです。上手く使えたら、僕のYouTubeの動画が変わっていくだろうと思うので、誰よりも早く使いこなしていきたいです！
――CMをご覧の方へメッセージをお願いします。
今回、AIのCMなのにラーメン食べたり、あとは、すごいかわいい「とある動物」が出てきたりするので、見てない方はぜひ検索して見てみてください！そして、Geminiを使ってみてください！