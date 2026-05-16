親子で考える祖父母の“聞こえ”問題！ヨメテル「マゴみみチャレンジ」体験会
⼀般財団法⼈⽇本財団電話リレーサービスは2026年5月16日（土）、二子玉川 蔦屋家電にて『ヨメテル「マゴみみチャレンジ」体験会』を開催した。本イベントは5月15日の「国際家族デー」に合わせて実施されたもので、テーマは高齢者の“聞こえ”という、家族でありながら意外と触れづらい課題だ。イベントで印象的だったのは、「聞こえにくさ」を深刻な問題として訴えるのではなく、孫と祖父母のコミュニケーションを通じて自然に気づきを促そうという設計だ。親子連れが多く集まり、終始やわらかな空気に包まれた会場だったが、その裏側には日本社会が抱える高齢化やコミュニケーション課題への問題意識があった。
■通話中の「今なんて言った？」を家族の楽しい会話に変える、新しいアプローチ
「マゴみみチャレンジ」は、お孫さんが祖父母へ電話をかけ、絵本の読み聞かせのように短い文章を読み上げた後、内容に関するクイズを出題するというシンプルなものだ。回答内容から、祖父母世代の“聞こえ”の状態を自然に確認できる。
特徴的なのは、「聞こえにくい」という指摘しづらいテーマを、医療や専門家からではなく、“孫との会話”という日常の延長線上に置いた点だ。高齢者本人は「聞こえにくさ」を自覚していても受診につながらないケースが少なくない。一方、家族側もデリケートな問題として切り出しづらい。その間を埋める存在として「孫」が持つ力に着目した企画だ。
■7歳の孫と祖父の電話実演が示した“聞こえのズレ”
イベントでは、神奈川県横浜市から参加した7歳のお孫さんと祖父によるデモンストレーションが実施された。別室に移動した祖父へ向け、お孫さんが問題文を読み上げる。会場では、そのやり取りを固唾をのんで見守った。
実演では、「カナダ」が「金沢」に聞こえるなど、電話越しならではの聞き間違いが発生したが、こういった間違いは決して他人事ではない。「うちの親にもあるかもしれない」「自分も将来そうなるかもしれない」と感じた人もいるだろう。
体験後、祖父は「自分では聞こえているつもりだったが、実際にやってみると難しい部分があった」とコメント。何気ないひと言だったが、“聞こえているつもり”と実際のギャップを象徴する場面だった。
また、同席した母親からは「普段、キッズケータイなどで電話をすることもあるが、対面と違ってコミュニケーションの難しさを感じる」という率直な声も聞かれた。
■“聞こえ”を補うだけではない。電話アプリ「ヨメテル」の役割
イベント後半では、通話内容をリアルタイムで文字化する電話アプリ「ヨメテル」が紹介された。
スマートフォン上に相手の話した内容が表示される仕組みで、「とうふ」と「甲府」のような聞き取りづらい言葉も、文字として確認できる。AIまたは文字入力オペレーターによる支援を選択でき、24時間365日、緊急通報にも対応する公共インフラとして提供されている。
単なる補助ツールではなく、「聞こえにくさ」が原因で起こる会話の断絶や誤解を減らし、家族間コミュニケーションを支える役割を担うサービスだ。
技術によって“聞こえ”を補うというより、会話そのものを諦めなくて済む社会を目指している印象を受けた。
■「ぬりえ絵本」作りで、家族を想う時間を共有！「マゴみみチャレンジ」
ワークショップでは、「マゴみみチャレンジ」が実施された。
子どもたちが祖父母向けクイズ付きの絵本に色を塗り、自分だけの「ぬりえ絵本」を制作。その後、実際に離れた場所にいる祖父母へ電話をかけ、読み聞かせに挑戦した。
緊張しながらも一生懸命に声を届ける子どもたち。その姿を見守る親の表情。電話越しに返ってくる祖父母の声。会場で起きていたのは単なる体験イベントではなく、家族の距離を測り直す時間だったのかもしれない。
視力や体力の衰えと比べ、“聞こえ”の変化は本人も家族も気づきにくく、後回しにされがちだ。今回の「マゴみみチャレンジ」が示した価値は、医療や介護の場ではなく、祖父母と孫の何気ない会話を通じて“聞こえ”の状態を自然に確認できる点にある。今回参加した親世代にとっても、将来の「聞こえ」の変化を意識し、耳の健康への関心を高める良い機会になったのではないだろうか。
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単なる補助ツールではなく、「聞こえにくさ」が原因で起こる会話の断絶や誤解を減らし、家族間コミュニケーションを支える役割を担うサービスだ。
技術によって“聞こえ”を補うというより、会話そのものを諦めなくて済む社会を目指している印象を受けた。
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ワークショップでは、「マゴみみチャレンジ」が実施された。
子どもたちが祖父母向けクイズ付きの絵本に色を塗り、自分だけの「ぬりえ絵本」を制作。その後、実際に離れた場所にいる祖父母へ電話をかけ、読み聞かせに挑戦した。
緊張しながらも一生懸命に声を届ける子どもたち。その姿を見守る親の表情。電話越しに返ってくる祖父母の声。会場で起きていたのは単なる体験イベントではなく、家族の距離を測り直す時間だったのかもしれない。
視力や体力の衰えと比べ、“聞こえ”の変化は本人も家族も気づきにくく、後回しにされがちだ。今回の「マゴみみチャレンジ」が示した価値は、医療や介護の場ではなく、祖父母と孫の何気ない会話を通じて“聞こえ”の状態を自然に確認できる点にある。今回参加した親世代にとっても、将来の「聞こえ」の変化を意識し、耳の健康への関心を高める良い機会になったのではないだろうか。
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