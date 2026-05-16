アイドルグループ #Mooove!のリーダー・姫野ひなのさんが、5月15日発売のオール水着ムック「EX大衆特別編集 Sweet Girls vol.8」（双葉社）の表紙＆巻頭に登場しました。



【写真】ツインテールと笑顔で全力応援！ チアガール衣装やイチゴ柄ビキニの姫野ひなのさん

青空の下、無防備な夏の始まりです。鮮やかなピンクのビキニに身を包み、朗らかで可愛らしい姫野さんが登場すると、現場の空気が一気に華やぎます。ふとした瞬間に見せる大人びた表情は、アイドルとして活躍する姿と一線を画して夏の日差しに映えること間違いなし。そのフォトジェニックな姿は、撮影合間の悪天候すら味方にしてしまい、スタッフからは「今の最高！」という声が飛びました。眩しい太陽と彼女の存在感が重なり、まるで青春映画のワンシーンのようなグラビアを、22ページの大ボリュームでお届けします。



その他中面グラビアでは、豊田ルナさん、冴木柚葉さん、小倉あずささん、すずらさん、阿波みなみさん、三橋くん、沢美沙樹さんが登場しました。



姫野さんはXで「甘くてちょっぴり大人なひなの、たくさん見つけてね」とコメント。撮影時の画像も公開しています。



【姫野ひなのさんプロフィル】

ひめの・ひなの 11月11日生まれ、北海道出身。身長148cmのポジティブマスター。アイドルグループ・#Mooove!のリーダーで青色担当。同グループの楽曲『アンチバキューマー』が2026年1月開始のドラマ『令和に官能小説作ってます』（テレビ大阪）のオープニングテーマに。公式Ｘ：＠aquamarin__ 公式Instagram：@pi._.y