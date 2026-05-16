「絶対に誰かは見ている」ザ・パンチとトットが魅せる“おじさんの輝き”
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結成16年以上の漫才師による漫才賞レース「アサヒ ゴールド presents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」(5月16日(土)18:30〜23:10 生放送 ※一部地域では放送時間が異なります)。グランプリファイナル第4試合で激突するザ・パンチとトットはどのような心境なのか。
ノックアウトステージを勝ち上がった直後の両者に話を聞いた。
グランプリファイナル第4試合で激突するザ・パンチ(左)とトット(右)
2年ぶりにグランプリファイナルへと駒を進めるザ・パンチ
ノックアウトステージCブロックを勝ち上がった結成29年目のザ・パンチ(左: パンチ浜崎、右:ノーパンチ松尾) 所属:吉本興業
――グランプリファイナル進出おめでとうございます！ノックアウトステージを終えられた率直な感想を教えてください。
ノーパンチ松尾：大先輩が相手だったので、結構緊張もしました。もちろん、嬉しいんですけど、ホッとしているがちょっと強いような気はしますね。
ノーパンチ松尾さん
パンチ浜崎：僕はもうまっすぐ幸せが爆発しています。もう最高。さっきも考えるよりも前に「最高！」って声に出していました。幸せ者です。
――ノックアウトステージに向けて、特別な準備はされましたか？
ノーパンチ松尾：正直、今まではそんなに特別な準備はしていなくて、いつも劇場でやっているネタをそのままやるイメージでした。でも、今回は結構いじくりましたね。2週間前ぐらいにツーナッカンと対戦して勝つことはできましたが、「ちょっとこれ違うんじゃないか」ということで、結構作り変えたりしました。
――マイナビニュースの読者からは、「仕事でつらいことがあった」「報われないことが結構多い」という声も聞かれます。ぜひ、お2人からアドバイスをお願いします。
パンチ浜崎：THE SECONDを見たら、続けていたらいいことがあった人たちを見ることになります。8組ともファイナリストになった時点で、多分そうだと思うんです。その人たちは汗かいているおじさんですが、辞めずに続けてきた良さみたいのが響いたら嬉しいですよね。
ノーパンチ松尾：ただ、絶対に続けた方がいいわけじゃないですから。たまたまTHE SECONDという大会は、続けてきたからいいことがあったおじさんしか出てこないのであれなんですけど、別に選考会ではそうじゃないおじさんもいっぱい出ています。だから、一概には言えないですけど、僕らはたまたまバカみたいな顔をして続けていたらいいことあったよという感じですね。
「若手にはないおじさんの輝きを見てほしい」とアドバイスを言葉でなく、姿を見て感じてほしいと語ったパンチ浜崎さん
パンチ浜崎：若手の輝きよりは、まっすぐは成功してないおじさんの輝きの方が、仕事で苦労した人には響くかもしれないんで、ぜひ見てほしいですね。
――お2人にとってTHE SECONDはどのような大会になりますか？
ノーパンチ松尾：2年前にはじめてグランプリファイナルに出た時に、舞台に出る前に僕らが喋っているVTR が流れました。その時に僕が「俺たちは一回死んだんだ」と言って、それから漫才始まったんですよ。本当にそうだと思っていて、マジでTHE SECONDがなかったらやばかったなって思う夜は結構ありますね。
パンチ浜崎：命の恩人ですね。THE SECONDがあったからなんとかなっていると感じる時もあります。僕らにとってまさにセカンドチャンス、M-1(グランプリ)の続きという感じなので、本当に作ってくださってありがたいです。
――グランプリファイナルへの意気込みをぜひお伺いさせてください。
ノーパンチ松尾：優勝したいのはもちろんですが、とにかく盛り上げてやろうっていう感じがあります。元気なおじさんがはしゃいでいる姿を見ていただけたらと思いますね。
パンチ浜崎：忘れ物を取りに行かなきゃいけないなと。
ノーパンチ松尾：ダサいんだよ、ダサい。何回聞いた？そのセリフ。
インタビュー中も漫才のようなやり取りを繰り広げたザ・パンチの2人
パンチ浜崎：あとは優勝だけ経験してないんで、絶対に、優勝しようね。
ノーパンチ松尾：え？女子バレー部？中学生の女子なの？
パンチ浜崎：「絶対に優勝しようね」って言ったら、「おー」って言うと思った。
ノーパンチ松尾：言わないよ。俺ブルマ履いてないから。ショートカットの女の子じゃないのよ、髪の短いおじさんなんだから。お願いだからやめて〜。
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あえて特別なことをやめることで結果を残したトット
ノックアウトステージHブロックを勝ち上がった結成18年目のトット(左:多田智佑、右:桑原雅人) 所属:吉本興業
――グランプリファイナル進出おめでとうございます！ノックアウトステージを終えられた率直な感想を教えてください。
桑原：やっぱりフジテレビが揺れていたんで、皆さんの腹筋が心配です。
多田：よく笑ってくださっていたけど、そこまで揺れてはないよ。でも、緊張の糸が解けて、一気に疲れが来ています。でも、いい疲れだなと思います。
――ノックアウトステージに向けて、特別な準備はされましたか？
桑原：特別なことをしないという準備をしましたね。今まではすごく気合を入れていろいろやっていたんですが、結局裏目に出るというか。だから、もう何もやらなかったです。何かをやりたくなるんですけど、それをやめようっていうのはすごく言っていました。
多田：ネタどうこうというよりは心をどう落ち着かせるかという準備をした気がしますね。
ノックアウトステージに向けては、心を落ち着ける方法を準備したという多田さん
桑原：深呼吸とか。
多田：そうそう。落ち着いた状態で行けるようにな。
桑原：瞑想とか。
多田：そうですが、瞑想までやっていないですけど。
桑原：ヨガとか。
多田：そうそう。ヨガもやってないですけど、そういう系です。
――マイナビニュースの読者からは、「仕事でつらいことがあった」「報われないことが結構多い」という声も聞かれます。ぜひ、お2人からアドバイスをお願いします。
多田：僕らは高卒で吉本に入りました。だから、普通に働いたことがないので、皆様に言えることは何もないです。
桑原：じゃあ俺が言おうか？
多田：言えるもんなら言ってみなさいよ。
桑原：俺が思ったのは、誰かが見ていること。これはすごく思った。やっぱり、漫才が好きやし、お客さんに来てもらって、俺らなりにやっていたんですけど、大会とかをきっかけに周りの先輩や後輩、同期や社員さんから「頑張って下さい」ってすごく言ってもらいました。だから、普段の姿をめっちゃみんな見てくれたんやなって思いました。
報われない時でも「絶対に誰かは見ている」と話した桑原さん
多田：思ったよりええこと言うね。でも、ほんまそうかも。どっかで誰かが評価してくれているはずだから、腐らずにやるぐらいでいいかもしれないですね。
――お2人にとって THE SECOND はどのような大会になりますか？
多田：まだ頑張れるというか、わかりやすい目標を立ててくれた大会じゃないですかね。
桑原：基本的にチャンスをあげようってなるのは若手じゃないですか。もちろん、僕らももらったし。そこでつかめなかったのは自分らが悪い。でも、もう1回やっていいよって言ってもらった感じというか、ほんまのセカンドチャンスです。だから、そこはほんまにありがたいし、作ってくれたことにすごく感謝しています。
多田：ほんとそうですね。やっぱり、普段の仕事も頑張りながらこっちもあるしなって感じで、道しるべを増やしてくれた的な感謝はありますね。
――グランプリファイナルへの意気込みをぜひお伺いさせてください。
桑原：そうですね、ほんまに体調に気をつけて。
多田：じじいか、お前は。
桑原：体調はほんま危ないよ。
多田：まあね、40 過ぎるとガクンとくるわね。
桑原：はしゃぐとあぶない。ここからすごいおめでとうって言われるけど、ここではしゃがない。今までの経験でわかっているんです。はしゃいではいけない。うまくいっている時ほどはしゃがない。そこがすごく大事。
はしゃがず、自然体で頂点を目指すトットの2人
多田：いや、しょうもない意気込みやな。優勝するぞとか、テッペン取って人生変えるぞとか、そういうのがいいのよ。それをなんや、はしゃがないやら、健康やら。しょうもない意気込みやで。
桑原：だって、わからんもん。
多田：じゃあ、ここまで来たらもちろん優勝目指して頑張る。だけど、浮かれないようにそこを目指していくという感じでいかがでしょうか。
「THE SECOND ライブツアー2026〜今、全盛期の漫才師達〜」
「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」のグランプリファイナル後、全国11か所(10会場)を巡るライブツアーを開催。東京・有楽町よみうりホールを皮切りに、福岡・大阪・札幌など各地を巡る。2025年の優勝者ツートライブ、同年準優勝の囲碁将棋、同年ベスト4の金属バットはもちろんのこと、「ノックアウトステージ」でも輝きを見せたラフ次元、ちょんまげラーメン、カナメストーンら、実力派漫才師たちが多数出演する(※公演ごとに出演者は異なる)。FANYチケット、チケットぴあ、ローソンチケットにてチケット発売中。
チケット料金
前売：5,000円(税込)／ 当日：5,500円(税込)
公演スケジュール
▼東京公演
6月2日(火)＠有楽町よみうりホール
▼福岡公演
6月12日(金)＠福岡国際会議場 メインホール
▼大阪公演
7月5日(日)＠COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
▼札幌公演
7月12日(日)＠札幌市教育文化会館 大ホール
▼石川公演
7月20日(月･祝)＠石川県小松市 團十郎芸術劇場うらら 大ホール
▼沖縄公演
8月1日(土)＠那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場
▼仙台公演
8月7日(金)＠東京エレクトロンホール宮城 大ホール
▼熊本公演
8月30日(日)＠熊本城ホール メインホール
▼新潟公演
9月6日(日)＠りゅーとぴあ・劇場
▼兵庫公演
9月23日(水･祝)＠明石市立市民会館 大ホール
▼東京公演
10月9日(金)＠有楽町よみうりホール
結成16年以上の漫才師による漫才賞レース「アサヒ ゴールド presents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」(5月16日(土)18:30〜23:10 生放送 ※一部地域では放送時間が異なります)。グランプリファイナル第4試合で激突するザ・パンチとトットはどのような心境なのか。
ノックアウトステージを勝ち上がった直後の両者に話を聞いた。
グランプリファイナル第4試合で激突するザ・パンチ(左)とトット(右)
ノックアウトステージCブロックを勝ち上がった結成29年目のザ・パンチ(左: パンチ浜崎、右:ノーパンチ松尾) 所属:吉本興業
――グランプリファイナル進出おめでとうございます！ノックアウトステージを終えられた率直な感想を教えてください。
ノーパンチ松尾：大先輩が相手だったので、結構緊張もしました。もちろん、嬉しいんですけど、ホッとしているがちょっと強いような気はしますね。
ノーパンチ松尾さん
パンチ浜崎：僕はもうまっすぐ幸せが爆発しています。もう最高。さっきも考えるよりも前に「最高！」って声に出していました。幸せ者です。
――ノックアウトステージに向けて、特別な準備はされましたか？
ノーパンチ松尾：正直、今まではそんなに特別な準備はしていなくて、いつも劇場でやっているネタをそのままやるイメージでした。でも、今回は結構いじくりましたね。2週間前ぐらいにツーナッカンと対戦して勝つことはできましたが、「ちょっとこれ違うんじゃないか」ということで、結構作り変えたりしました。
――マイナビニュースの読者からは、「仕事でつらいことがあった」「報われないことが結構多い」という声も聞かれます。ぜひ、お2人からアドバイスをお願いします。
パンチ浜崎：THE SECONDを見たら、続けていたらいいことがあった人たちを見ることになります。8組ともファイナリストになった時点で、多分そうだと思うんです。その人たちは汗かいているおじさんですが、辞めずに続けてきた良さみたいのが響いたら嬉しいですよね。
ノーパンチ松尾：ただ、絶対に続けた方がいいわけじゃないですから。たまたまTHE SECONDという大会は、続けてきたからいいことがあったおじさんしか出てこないのであれなんですけど、別に選考会ではそうじゃないおじさんもいっぱい出ています。だから、一概には言えないですけど、僕らはたまたまバカみたいな顔をして続けていたらいいことあったよという感じですね。
「若手にはないおじさんの輝きを見てほしい」とアドバイスを言葉でなく、姿を見て感じてほしいと語ったパンチ浜崎さん
パンチ浜崎：若手の輝きよりは、まっすぐは成功してないおじさんの輝きの方が、仕事で苦労した人には響くかもしれないんで、ぜひ見てほしいですね。
――お2人にとってTHE SECONDはどのような大会になりますか？
ノーパンチ松尾：2年前にはじめてグランプリファイナルに出た時に、舞台に出る前に僕らが喋っているVTR が流れました。その時に僕が「俺たちは一回死んだんだ」と言って、それから漫才始まったんですよ。本当にそうだと思っていて、マジでTHE SECONDがなかったらやばかったなって思う夜は結構ありますね。
パンチ浜崎：命の恩人ですね。THE SECONDがあったからなんとかなっていると感じる時もあります。僕らにとってまさにセカンドチャンス、M-1(グランプリ)の続きという感じなので、本当に作ってくださってありがたいです。
――グランプリファイナルへの意気込みをぜひお伺いさせてください。
ノーパンチ松尾：優勝したいのはもちろんですが、とにかく盛り上げてやろうっていう感じがあります。元気なおじさんがはしゃいでいる姿を見ていただけたらと思いますね。
パンチ浜崎：忘れ物を取りに行かなきゃいけないなと。
ノーパンチ松尾：ダサいんだよ、ダサい。何回聞いた？そのセリフ。
インタビュー中も漫才のようなやり取りを繰り広げたザ・パンチの2人
パンチ浜崎：あとは優勝だけ経験してないんで、絶対に、優勝しようね。
ノーパンチ松尾：え？女子バレー部？中学生の女子なの？
パンチ浜崎：「絶対に優勝しようね」って言ったら、「おー」って言うと思った。
ノーパンチ松尾：言わないよ。俺ブルマ履いてないから。ショートカットの女の子じゃないのよ、髪の短いおじさんなんだから。お願いだからやめて〜。
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あえて特別なことをやめることで結果を残したトット
ノックアウトステージHブロックを勝ち上がった結成18年目のトット(左:多田智佑、右:桑原雅人) 所属:吉本興業
――グランプリファイナル進出おめでとうございます！ノックアウトステージを終えられた率直な感想を教えてください。
桑原：やっぱりフジテレビが揺れていたんで、皆さんの腹筋が心配です。
多田：よく笑ってくださっていたけど、そこまで揺れてはないよ。でも、緊張の糸が解けて、一気に疲れが来ています。でも、いい疲れだなと思います。
――ノックアウトステージに向けて、特別な準備はされましたか？
桑原：特別なことをしないという準備をしましたね。今まではすごく気合を入れていろいろやっていたんですが、結局裏目に出るというか。だから、もう何もやらなかったです。何かをやりたくなるんですけど、それをやめようっていうのはすごく言っていました。
多田：ネタどうこうというよりは心をどう落ち着かせるかという準備をした気がしますね。
ノックアウトステージに向けては、心を落ち着ける方法を準備したという多田さん
桑原：深呼吸とか。
多田：そうそう。落ち着いた状態で行けるようにな。
桑原：瞑想とか。
多田：そうですが、瞑想までやっていないですけど。
桑原：ヨガとか。
多田：そうそう。ヨガもやってないですけど、そういう系です。
――マイナビニュースの読者からは、「仕事でつらいことがあった」「報われないことが結構多い」という声も聞かれます。ぜひ、お2人からアドバイスをお願いします。
多田：僕らは高卒で吉本に入りました。だから、普通に働いたことがないので、皆様に言えることは何もないです。
桑原：じゃあ俺が言おうか？
多田：言えるもんなら言ってみなさいよ。
桑原：俺が思ったのは、誰かが見ていること。これはすごく思った。やっぱり、漫才が好きやし、お客さんに来てもらって、俺らなりにやっていたんですけど、大会とかをきっかけに周りの先輩や後輩、同期や社員さんから「頑張って下さい」ってすごく言ってもらいました。だから、普段の姿をめっちゃみんな見てくれたんやなって思いました。
報われない時でも「絶対に誰かは見ている」と話した桑原さん
多田：思ったよりええこと言うね。でも、ほんまそうかも。どっかで誰かが評価してくれているはずだから、腐らずにやるぐらいでいいかもしれないですね。
――お2人にとって THE SECOND はどのような大会になりますか？
多田：まだ頑張れるというか、わかりやすい目標を立ててくれた大会じゃないですかね。
桑原：基本的にチャンスをあげようってなるのは若手じゃないですか。もちろん、僕らももらったし。そこでつかめなかったのは自分らが悪い。でも、もう1回やっていいよって言ってもらった感じというか、ほんまのセカンドチャンスです。だから、そこはほんまにありがたいし、作ってくれたことにすごく感謝しています。
多田：ほんとそうですね。やっぱり、普段の仕事も頑張りながらこっちもあるしなって感じで、道しるべを増やしてくれた的な感謝はありますね。
――グランプリファイナルへの意気込みをぜひお伺いさせてください。
桑原：そうですね、ほんまに体調に気をつけて。
多田：じじいか、お前は。
桑原：体調はほんま危ないよ。
多田：まあね、40 過ぎるとガクンとくるわね。
桑原：はしゃぐとあぶない。ここからすごいおめでとうって言われるけど、ここではしゃがない。今までの経験でわかっているんです。はしゃいではいけない。うまくいっている時ほどはしゃがない。そこがすごく大事。
はしゃがず、自然体で頂点を目指すトットの2人
多田：いや、しょうもない意気込みやな。優勝するぞとか、テッペン取って人生変えるぞとか、そういうのがいいのよ。それをなんや、はしゃがないやら、健康やら。しょうもない意気込みやで。
桑原：だって、わからんもん。
多田：じゃあ、ここまで来たらもちろん優勝目指して頑張る。だけど、浮かれないようにそこを目指していくという感じでいかがでしょうか。
「THE SECOND ライブツアー2026〜今、全盛期の漫才師達〜」
「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」のグランプリファイナル後、全国11か所(10会場)を巡るライブツアーを開催。東京・有楽町よみうりホールを皮切りに、福岡・大阪・札幌など各地を巡る。2025年の優勝者ツートライブ、同年準優勝の囲碁将棋、同年ベスト4の金属バットはもちろんのこと、「ノックアウトステージ」でも輝きを見せたラフ次元、ちょんまげラーメン、カナメストーンら、実力派漫才師たちが多数出演する(※公演ごとに出演者は異なる)。FANYチケット、チケットぴあ、ローソンチケットにてチケット発売中。
チケット料金
前売：5,000円(税込)／ 当日：5,500円(税込)
公演スケジュール
▼東京公演
6月2日(火)＠有楽町よみうりホール
▼福岡公演
6月12日(金)＠福岡国際会議場 メインホール
▼大阪公演
7月5日(日)＠COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
▼札幌公演
7月12日(日)＠札幌市教育文化会館 大ホール
▼石川公演
7月20日(月･祝)＠石川県小松市 團十郎芸術劇場うらら 大ホール
▼沖縄公演
8月1日(土)＠那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場
▼仙台公演
8月7日(金)＠東京エレクトロンホール宮城 大ホール
▼熊本公演
8月30日(日)＠熊本城ホール メインホール
▼新潟公演
9月6日(日)＠りゅーとぴあ・劇場
▼兵庫公演
9月23日(水･祝)＠明石市立市民会館 大ホール
▼東京公演
10月9日(金)＠有楽町よみうりホール