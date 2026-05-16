ナオキマンの都市伝説ワイドショー…NCTユウタら明かすヒトコワ体験
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月12日（火）よる11時より都市伝説系YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON３』#２を放送した。
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、この世にあるかどうかわからない真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
５月12日（火）放送の#２では、「真実だったら怖すぎるヒトコワクイズSP」と題し、元暴力団員、日本を代表するアーティスト、元国民的アイドルが明かす“ヒトコワ”エピソードをクイズ形式で深掘り。スタジオには、NCT・ユウタ、てんちむ、AK-69、瓜田純士らが登場し、実際に体験した恐怖エピソードを赤裸々に語った。
元モーニング娘。・矢口真里が披露したのは、“知らない番号”にまつわるヒトコワ体験。アイドル時代から知らない相手からの電話に悩まされていたという矢口。グループ卒業後、ソロとして活動していた20代前半の頃、再び“知らない番号”から電話が。その相手は、なんと当日携帯ショップで機種変更を担当した店員。「今日、お昼くらいに機種変更を担当した者です」と突然電話がかかってきたといい、「昔からファンでした。お友達になれませんか？」と言われたことや「データ移行もお願いしていたので、写真やメンバーの連絡先が入った電話帳とか、全部見られてるかもしれないって思って……」と個人情報を握られているかもしれない当時の恐怖を語る。「もし何かあれば対応を考えます」と訴えるも引く様子がなかったという男性にスタジオからはと戦慄の声が。
また、K-POPボーイズグループ・NCTのユウタも過激なファンによる被害を告白。「携帯番号を変えたら“なんで変えたの？”ってファンから連絡が来たり、全裸の写真と一緒に“私はいつでも準備できてるわよ”って送られてきたこともあります」と明かし一同騒然。さらに、「メンバーと暮らす寮の前に30人くらいファンが張っていて、電動キックボードで追いかけられた」と壮絶なエピソードも。トークの最後には、「３日前にもありました」とさらりと明かす場面もあり、スタジオからは驚きの声が上がった。
モデルでYouTuberのてんちむは中学時代に経験したという家庭教師とのヒトコワ体験を披露。当時、大学卒業間近くらいの男性家庭教師に勉強を教わっていたというてんちむ。ある日、休憩中に１階へ飲み物を取りに行った際、２階から“ガサガサ”と不審な音が。違和感を覚え、足音を立てないよう部屋へ戻ったてんちむ。そこで目にしたのは、自身の引き出しを勝手に開けている家庭教師の姿で「先生が私の下着を観察していたんです！」と衝撃告白。スタジオからは悲鳴にも近いリアクションが巻き起こる。また番組では、“なりすまし”をテーマにしたヒトコワクイズも出題。すると、てんちむ自身も過去に“架空アカウント”を使って彼氏にハニートラップを仕掛け、浮気を調査したことがあると明かし、「まんまと引っかかりました」とぶっちゃけ。自身による“ヒトコワ工作”にスタジオは笑いに包まれた。
さらにHIPHOPアーティスト・AK-69が、17歳当時に所属していたHIPHOPクルーでの“恐怖の教育”を語る場面も。当時の教育係だった先輩について、「喫茶店に連れていってご飯を奢ってくれたり、犬好きで優しい人だった」と振り返るAK-69。しかしその一方で、「怒るとめちゃくちゃ怖かった」とも。ある日、大事なミーティングを欠席してしまったAK-69。その後、激怒した先輩に工事現場のような空き地へ連れて行かれ、「このままクルーを辞めるか、ここでボコボコにされるか選べ」と迫られたとか。AK-69は「辞める選択肢はなかったので、“ボコボコにしてください”って言った」と振り返り、「そしたら先輩がちょうどいいサイズの角材を持ってきて、躊躇なくフルスイングしてきた。本当に当たりどころが悪かったら死んでたと思う」と告白。命の危機を感じたという衝撃の体験に、スタジオは騒然。
ほかにも出演者たちが衝撃の“ヒトコワ”体験を披露した『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON３』#２は「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、この世にあるかどうかわからない真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
元モーニング娘。・矢口真里が披露したのは、“知らない番号”にまつわるヒトコワ体験。アイドル時代から知らない相手からの電話に悩まされていたという矢口。グループ卒業後、ソロとして活動していた20代前半の頃、再び“知らない番号”から電話が。その相手は、なんと当日携帯ショップで機種変更を担当した店員。「今日、お昼くらいに機種変更を担当した者です」と突然電話がかかってきたといい、「昔からファンでした。お友達になれませんか？」と言われたことや「データ移行もお願いしていたので、写真やメンバーの連絡先が入った電話帳とか、全部見られてるかもしれないって思って……」と個人情報を握られているかもしれない当時の恐怖を語る。「もし何かあれば対応を考えます」と訴えるも引く様子がなかったという男性にスタジオからはと戦慄の声が。
また、K-POPボーイズグループ・NCTのユウタも過激なファンによる被害を告白。「携帯番号を変えたら“なんで変えたの？”ってファンから連絡が来たり、全裸の写真と一緒に“私はいつでも準備できてるわよ”って送られてきたこともあります」と明かし一同騒然。さらに、「メンバーと暮らす寮の前に30人くらいファンが張っていて、電動キックボードで追いかけられた」と壮絶なエピソードも。トークの最後には、「３日前にもありました」とさらりと明かす場面もあり、スタジオからは驚きの声が上がった。
モデルでYouTuberのてんちむは中学時代に経験したという家庭教師とのヒトコワ体験を披露。当時、大学卒業間近くらいの男性家庭教師に勉強を教わっていたというてんちむ。ある日、休憩中に１階へ飲み物を取りに行った際、２階から“ガサガサ”と不審な音が。違和感を覚え、足音を立てないよう部屋へ戻ったてんちむ。そこで目にしたのは、自身の引き出しを勝手に開けている家庭教師の姿で「先生が私の下着を観察していたんです！」と衝撃告白。スタジオからは悲鳴にも近いリアクションが巻き起こる。また番組では、“なりすまし”をテーマにしたヒトコワクイズも出題。すると、てんちむ自身も過去に“架空アカウント”を使って彼氏にハニートラップを仕掛け、浮気を調査したことがあると明かし、「まんまと引っかかりました」とぶっちゃけ。自身による“ヒトコワ工作”にスタジオは笑いに包まれた。
さらにHIPHOPアーティスト・AK-69が、17歳当時に所属していたHIPHOPクルーでの“恐怖の教育”を語る場面も。当時の教育係だった先輩について、「喫茶店に連れていってご飯を奢ってくれたり、犬好きで優しい人だった」と振り返るAK-69。しかしその一方で、「怒るとめちゃくちゃ怖かった」とも。ある日、大事なミーティングを欠席してしまったAK-69。その後、激怒した先輩に工事現場のような空き地へ連れて行かれ、「このままクルーを辞めるか、ここでボコボコにされるか選べ」と迫られたとか。AK-69は「辞める選択肢はなかったので、“ボコボコにしてください”って言った」と振り返り、「そしたら先輩がちょうどいいサイズの角材を持ってきて、躊躇なくフルスイングしてきた。本当に当たりどころが悪かったら死んでたと思う」と告白。命の危機を感じたという衝撃の体験に、スタジオは騒然。
ほかにも出演者たちが衝撃の“ヒトコワ”体験を披露した『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON３』#２は「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
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