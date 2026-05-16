Image: アイリスオーヤマ

家電、どんどん賢くなってます。

エアコンと合わせて使うことで節電効果高まるよ！と、最近はエアコン＋サーキュレーターの組み合わせもメジャー。体感としても、上手く空気が循環していて、部屋の室温が早く均一になると感じています。

でも、暖房と冷房でベストな風の向きって違うらしいんです。

そんなのどうすれば？ 考えなくてもOK、今はサーキュレーターが自動でベストな運転してくれるんですもの。

温度に合わせてベストな風、作ります

Image: アイリスオーヤマ

そんな賢さを手に入れたサーキュレーターが、アイリスオーヤマの「WOOZOO 360 i（ウーズー サンロクマル アイ）」。

室温変化に応じて自動で運転を制御する「室温連動モード」を搭載。内蔵された温度センサーが室温の変化を検知して、電源ON/OFF。

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…に加えて！ なんと、冷房時には水平方向に、暖房時には斜め上向きに固定した状態で360°と、冷暖房時それぞれに最適な首ふり動作を自動でやってくれるんですって。賢ッ！

たとえば夏場では床付近に溜まりやすい冷気を、水平方向の気流で循環。

アイリスオーヤマによると、部屋全体の温度のムラを少なくできるため「エアコンの設定温度を2度高めに設定しても体感温度を下げられて、効率的に快適な空間を実現できる」とのこと。

ぐるぐる回って部屋干しも効率よく

Gif: アイリスオーヤマ

活躍するのは冷暖房時だけではありません。

ボール型形状のファンは、左右360度（4段階）、上下90度（6段階）での全方位首振り対応。柔軟にぐいんぐいん回るので、こうして洗濯物を狙ってピンポイント＆広範囲に風を届けることができます。

さらには省エネのDCモーター駆動。電源もUSB-Cなのでモバイルバッテリーでの動作もOK。ここで使いたいけどコンセント無いんだよね…。みたいなシーンも関係なくなります。USB-Cは正義だ。

価格はオープンですが、2026年5月15日現在、Amazonでは9,990円（税込）で販売中。そこそこ値は張りますけど、サーキュレーターって通年使えるアイテムですしね。

それで、エアコンの効率上がって省エネにつながったり、部屋干しもしやすくなるなら十分な価値でしょう！

アイリスオーヤマ サーキュレーター DCモーター 22畳 リモコン付き 上下左右首振り 室温連動モード エアコン 小型 部屋干し 梅雨対策 WOOZOO 360 i PCF-SDS15TEC-PD-W ホワイト 9,990円 Amazonで見る PR PR

Source: アイリスオーヤマ, Amazon