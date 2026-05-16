日本代表と同組のチュニジア代表がW杯メンバー発表！ 堂安律の同僚のスキリら26名…ジェバリは落選
チュニジアサッカー連盟（FTF）は15日、FIFAワールドカップ2026に臨むチュニジア代表メンバー26名を発表した。
チュニジア代表はFIFAワールドカップ2026のアフリカ予選・グループHで9勝1分無敗・22得点無失点という圧倒的な成績を残し、3大会連続7度目の本大会出場を決めた。だが、その後行われたアフリカネイションズカップ2025ではベスト16敗退に終わり、同大会終了後の今年1月4日、サミ・トラベルシ前監督を含むテクニカルスタッフ全員を解任した。
後任としてサブリ・ラムーシ監督を招へいすると、今年3月のインターナショナルマッチウィークでは、ハイチ代表を1−0で下した後、カナダ代表とのゲームをスコアレスドローで終えていた。新体制で迎えるFIFAワールドカップ2026ではグループFに入っており、オランダ代表、スウェーデン代表、そして日本代表と相まみえる。
そんなチュニジア代表の、FIFAワールドカップ2026を戦うメンバーが発表された。フランクフルトで日本代表MF堂安律と共闘するMFエリス・スキリや、ウニオン・ベルリンを中盤の底で支えるMFラニ・ケディラ、プレミアリーグのバーンリーでプレーする若き司令塔のMFハンニバル・メイブリらが招集された。
一方で、昨年11月に招集を受けていたものの、以降はメンバーから遠ざかっていたガンバ大阪所属のFWイッサム・ジェバリは落選。2大会連続のFIFAワールドカップ出場とはならなかった。
サブリ・ラムーシ監督が選んだチュニジア代表のメンバーリストは下記の通り。
▼GK
アイメン・ダーメン（CSスファクシャン）
サブリ・ベン・ハッセン（エトワール・サヘル）
アブデル・ムヒブ・シャマフ（クラブ・アフリカン）
▼DF
モンタサル・タルビ（ロリアン／フランス）
ディラン・ブロン（セルヴェット／スイス）
オマル・レキク（NKマリボル／スロベニア）
アデム・アルス（カスムパシャ／トルコ）
レアド・シハウィ（モナスティル）
ヤン・ヴァレリー（ヤングボーイズ／スイス）
ムタズ・ネファティ（ノルシェーピン／スウェーデン）
アリ・アブディ（ニース／フランス）
モハメド・アミン・ベン・ハミダ（エスペランス）
▼MF
エリス・スキリ（フランクフルト／ドイツ）
モハメド・ハジ・マフムード（ルガーノ／スイス）
ラニ・ケディラ（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
ハンニバル・メイブリ（バーンリー／イングランド）
アニス・ベン・スリマン（ノリッジ／イングランド）
ムルタザ・ビン・アナス（カスムパシャ／トルコ）
イスマエル・ガルビ（アウクスブルク／ドイツ）
▼FW
ハリル・アヤリ（パリ・サンジェルマン／フランス）
セバスティアン・トネクティ（セルティック／スコットランド）
エリアス・アシュリ（コペンハーゲン／デンマーク）
フィラス・シャウア（クラブ・アフリカン）
ハゼム・マストゥリ（ディナモ・マハチカラ／ロシア）
エリアス・サード（ハノーファー／ドイツ）
ライアン・エルミ（バンクーバー・ホワイトキャップス／カナダ）
チュニジア代表はFIFAワールドカップ2026のアフリカ予選・グループHで9勝1分無敗・22得点無失点という圧倒的な成績を残し、3大会連続7度目の本大会出場を決めた。だが、その後行われたアフリカネイションズカップ2025ではベスト16敗退に終わり、同大会終了後の今年1月4日、サミ・トラベルシ前監督を含むテクニカルスタッフ全員を解任した。
そんなチュニジア代表の、FIFAワールドカップ2026を戦うメンバーが発表された。フランクフルトで日本代表MF堂安律と共闘するMFエリス・スキリや、ウニオン・ベルリンを中盤の底で支えるMFラニ・ケディラ、プレミアリーグのバーンリーでプレーする若き司令塔のMFハンニバル・メイブリらが招集された。
一方で、昨年11月に招集を受けていたものの、以降はメンバーから遠ざかっていたガンバ大阪所属のFWイッサム・ジェバリは落選。2大会連続のFIFAワールドカップ出場とはならなかった。
サブリ・ラムーシ監督が選んだチュニジア代表のメンバーリストは下記の通り。
◼︎チュニジア代表
▼GK
アイメン・ダーメン（CSスファクシャン）
サブリ・ベン・ハッセン（エトワール・サヘル）
アブデル・ムヒブ・シャマフ（クラブ・アフリカン）
▼DF
モンタサル・タルビ（ロリアン／フランス）
ディラン・ブロン（セルヴェット／スイス）
オマル・レキク（NKマリボル／スロベニア）
アデム・アルス（カスムパシャ／トルコ）
レアド・シハウィ（モナスティル）
ヤン・ヴァレリー（ヤングボーイズ／スイス）
ムタズ・ネファティ（ノルシェーピン／スウェーデン）
アリ・アブディ（ニース／フランス）
モハメド・アミン・ベン・ハミダ（エスペランス）
▼MF
エリス・スキリ（フランクフルト／ドイツ）
モハメド・ハジ・マフムード（ルガーノ／スイス）
ラニ・ケディラ（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
ハンニバル・メイブリ（バーンリー／イングランド）
アニス・ベン・スリマン（ノリッジ／イングランド）
ムルタザ・ビン・アナス（カスムパシャ／トルコ）
イスマエル・ガルビ（アウクスブルク／ドイツ）
▼FW
ハリル・アヤリ（パリ・サンジェルマン／フランス）
セバスティアン・トネクティ（セルティック／スコットランド）
エリアス・アシュリ（コペンハーゲン／デンマーク）
フィラス・シャウア（クラブ・アフリカン）
ハゼム・マストゥリ（ディナモ・マハチカラ／ロシア）
エリアス・サード（ハノーファー／ドイツ）
ライアン・エルミ（バンクーバー・ホワイトキャップス／カナダ）