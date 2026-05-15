「マチ★アソビ vol.30」イベントスケジュール一覧まとめ
徳島市まるごとがアニメ・ゲーム・マンガなどに染まる一大イベント「マチ★アソビ vol.30」が2026年5月16日(土)・17日(日)に開催されます。イベント情報はフライヤーにまとめられていますが、観覧計画を立てる参考となるように、日付・場所別のスケジュール表を作成しました。
マチ★アソビ vol.30
https://www.machiasobi.com/
以下がイベント一覧。終日イベントは最下部にまとめています。
藍場浜公園新町橋東公園両国橋西公園アミコドーム Ufotable CINEMAその他シアター1シアター2エントランス10:00開会式TVアニメ「GATE SEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり」スペシャルトークステージ ガールズバンドFullMooN、Empressスペシャルライブ 10：00 10:30TVアニメ「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」マチ★アソビ スペシャルステージ 10：30北海道北広島市からやってきました！新たな「サブカルの祭典」開催のご紹介ですッ！ 11:00帰ってきた！『櫻坂46×ビルディバイド -ブライト- 』 マチアソビ感謝祭ステージ！ マチ★アソビ SPECIAL LIVE – 二ノ宮ゆい m HOLD’EM presents 競技ポーカーLIVE 2026 in マチアソビ 11：00feel.×TVアニメ『Summer Pockets』スタッフSPトーク第2回 「ダークサモナーとデキている」「彼女の友達」プロデューサートーク アメリカザリガニ平井×CC2松山洋の「スーパーピコピコクラブ」サイバー！inマチ★アソビ 毎回恒例！邪神ちゃんサウナ会 1日目 ぺこサウナ 11:30『メダリスト』スペシャルステージ inマチ★アソビ 11：3012:00アズールレーンスペシャルトーク Project LEAP! マチ★アソビ SP ステージ 「うっちゃり！」ライブ＆トーク 12：00 カワイイ・創作界隈 12:30劇場アニメーション『魔法使いの夜』スペシャルステージinマチアソビ12：30プリズム輪舞曲 特別上映会＆スタッフトークショー㏌マチ★アソビ 非作画系監督はどう演出するのかトークショー（水島精二 x 黒川智之）13:00『運命の巻戻士』SPトークステージ in マチ★アソビ メタストらいぶ in マチ★アソビVol.30 KyoKa Live in マチ★アソビ 13：00アニメアーカイブの四方山話 13:30アニメ「鬼滅の刃」ステージ 13：30 14:00FGOゲストトーク in マチ★アソビvol.30 マチ★アソビ SPECIAL LIVE – nonocマチ★アソビ SPECIAL LIVE 皆谷尚美 〜遠いこの街で〜14：00株式会社MAPPA × 株式会社CloverWorksセレクト上映会&プロデューサートークショー20周年記念 TVアニメ「桜蘭高校ホスト部」1話・13話上映会 TROYCA設定制作トークショー 〜「設定制作」のしごととおもしろさ〜 14:3014：3015:00アニメ「鬼滅の刃」劇伴&挿入歌スペシャルライブゲームクリエイタートークライブ ゲームクリエイタートークライブ 相良茉優マチ★アソビSPステージ 「ブレイド&バスタード」トークショーfeat.蝸牛くも 15：00 ShoProプロデューサーステージ 15:3015：30世界はクズで回ってる16:00和田丈嗣のむっちゃええやん！ マチ★アソビ SPECIAL LIVE – 前橋ウィッチーズみんなで踊ろうほっぺちゃんステージ 16：00「どうすればマンガを描けるようになりますか？」漫画家 こしのりょう×吉田尚記のマンガの描き方トークライブ！ 16:3047都道府県制覇の旅「スーパーポジション 〜夢限大編〜」＠徳島 ライブステージ16：30 17:00あるあるCityがマチ★アソビにYATTEKURU サイバーコネクトツー松山洋×フロンティアワークス黒澤典弘×KaKa Creation飯塚直道×ナンバーナイン小林琢磨によるエンタメ業界4人賛辞 フレーズギャラリー座談会＆壇上サイン会 17：00狂気山脈アニメ映画化プロジェクト、今どうなってるの？Seven Arcs ×「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」スタッフSPトーク 17:3017：30TVアニメ『さよならララ』特別試写会＆トークステージ inマチ★アソビ 18:00マチ★アソビ SPECIAL LIVE – スピラ・スピカ Project LEAP! マチ★アソビ SP ステージ少女フラクタルLIVE!! inマチアソビ 18：00 業界人ガールミーツガール時事放談 18:3018：30 ココでしか話せない!? プロデューサー＆ライターが語る「アニメビジネスの変遷」19:00(19:10〜)
マチ★アソビ SPECIAL LIVE – オーイシマサヨシ『Summer Pockets』劇場編集版配信記念ステージ 幽閉サテライトLIVE!! inマチアソビ 19：00『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』上映会 19:3019：30 20:00 20：00TVアニメ『マリッジトキシン』セレクション話数上映会 20：30 (22：00〜)
『業界関係者女子会 vol.17』 (22:30〜)
『衛宮さんちの今日のごはん』連載10周年企画アニメ「衛宮さんちの今日のごはん」TAa先生セレクト上映会 inマチ★アソビ
◆2026年5月17日(日)
藍場浜公園新町橋東公園両国橋西公園アミコドーム Ufotable CINEMAその他シアター1シアター2エントランス (マチ★アソビサウナ新町川／9:00〜)
ととのう雑談〜黙れないふたり〜10:00(10：20〜)
マチ★アソビ SPECIAL LIVE – プリキュアシンガーズ 「わたたべトークセッション！×苗川采先生ライブドローイング」
ガールズバンドFullMooN、Empressスペシャルライブ 10：00【背景美術実演】アニメのコンセプトアートを1時間で描く！？＋SPトーク 10:30スーパーきぐるみファイト10：30TROYCA3人まったりトーク 11:00TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th seasonスペシャルステージinマチアソビ超かぐや姫！スタッフトークショー〜私は、「かぐや」のここが好き。〜 KyoKa Live in マチ★アソビ 11：00第2回株式会社ドリコム 出版・アニメ事業本部 本部説明会inマチ★アソビ (あわぎんホール)
大喜利対決トゥナイト 〜神風動画 VS CC2〜11:3011：30 12:00「ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期」スペシャルステージ TVアニメ「魔都精兵のスレイブ2」放送終了記念 キャスト&スタッフトークショー in マチ★アソビvol.30 マチ★アソビ×Vtuberたみースペシャル野外ライブ!!2026 VISUAL ARTS×ShoProステージ〜ゲーム原作のメディア化〜 12：00TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』セレクション上映会 TVアニメ「エリスの聖杯」第1話上映会&原作編集・プロデューサートークショー 12:3012：3013:00 TVアニメ「Dr.STONE」〜ジーマーでゴイスーラジオ・マチ★アソビ出張版！〜 大島はるなSPライブ 知多娘。LIVE 13：00 (マチ★アソビサウナ新町川)
毎回恒例！邪神ちゃんサウナ会 2日目 ミノスと健康サウナ 13:30マチ★アソビ SPECIAL LIVE – fhána 13：30TVアニメ「緋弾のアリア」セレクト上映会14:00 ボンズ×プロダクション・アイジー 周年って何？ 西尾夕香とマチアソビであそぼう！井上正大アソビ 14：00アニメ・ゲーム・マンガの世界展開四方山話 vol.3（2026上半期） (14：15〜)
TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』 マチ★アソビステージ 14:30 14：30 15:00マチ★アソビ SPECIAL LIVE – 栗林みな実『テイルズ オブ』×マチ★アソビ 30th スペシャルトーク アニメ『アズールレーン びそくぜんしんっ！にっ！！』スペシャルステージ綾野ましろの 『ゆるっとトークショー&ハイタッチ会！！』 15：00『楽園追放 心のレゾナンス』テクニカルミーティング｜マチアソビ30 アニメ「LV999の村人」スペシャルステージ in マチ★アソビ 15:3015：30コミックス･ウェーブ･フィルムの新たな挑戦16:00 『Summer Pockets』 放送終了記念ステージ AQUAPLUS presents 「Suara」うたわれるもの SPECIAL LIVE in マチ★アソビ Vol.30AQUAPLUS presents 「Suara」うたわれるもの SPECIAL LIVE in マチ★アソビ Vol.30「SUMMER ROCKET in 宇宙少女漂流記」ライブ＆トーク 16：00 THEアニメトーク 第0回 by MBS 16:30マチ★アソビ SPECIAL LIVE – FLOW 16：30 (16：45〜)
変わるアニメ作りの形とは? 〜どうなる製作委員会モデル・AI・人材確保の最前線〜17:00TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』スペシャルステージ inマチ★アソビ 『HAPPY BIRTHDAY逢瀬アキラ!!! マチ★アソビSpecial stage!!!』 TVアニメ『黒猫と魔女の教室』スペシャルステージ 17：00「ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期」上映会 VTuber事務所『ハコネクト』スペシャルトークショーin マチ★アソビ Vol.3017:30『テイルズ オブ』シリーズ30周年記念 マチ★アソビ Premium Stage 〜テイルズ オブ ゼスティリア ザ クロス 劇伴コンサート&10周年ライブ〜 17：30 18:00 18：00 18:3018：3019:00 19：0019:3019：3020:0020：00マチ★アソビ 後夜祭 Vol.820:3020：3021:0021：00
ufotable CINEMAで開催されるイベントは席数に限りがあるため整理券が必要となるほか、イベントによっては事前に入場券の購入が必要となることもあります。また、ufotable CINEMAの「施設使用料」として500円の「ワンデイパス」が必要です。
◆その他・終日イベントなど
・ポッポ街商店街
きゃべつそふと&まどそふと
ホロライブの様々なゲームを体験できる特設ブース！
マチ★アソビ vol.30 ブシロードブース
ゆずソフトショップ 出張所
株式会社サイバーコネクトツー×TriFスタジオ×Spiral Stairs Studio 合同ブース
「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2」試遊&「ビルディバイド-ブライト-」体験会
四国めたんの中の人 田中小雪と「ずんだホライずん」アフレコごっこin マチ★アソビ
「本庄雷太展FGO篇マチアソビ出張版」「原田たけひと展FGO篇マチアソビ出張版」「岡崎武士展TYPE-MOON篇マチアソビ出張版」
KADOKAWA GOODS SHOP
LYCEE OVERTURE
『Phantom PHANTOM OF INFERNO』射的
TVアニメ『Summer Pockets』〜feel.公式ブース マチ★アソビ vol.30〜
VRゲーム体験ゾーン
・アミコ
アニメ×ゲームジャム mini in 徳島
アニメ「鬼滅の刃」シリーズ全編再放送記念 アミコビルスタンディーロード
こしのマンガくらぶ〜はじめてマンガを描いてみよう〜
プリズム輪舞曲 特別展示会㏌マチ★アソビ
メイドさんは食べるだけアニメ制作資料展
メタのみ@徳島
安田現象「あやかしアラモード」展 in マチ★アソビvol.30
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 場面写展＆OMATSURI POP UP SHOP
m HOLD’EM presents 競技ポーカーLIVE 2026 in マチアソビ
THE KLOCKWORX STORE in マチアソビ
TROYCA複製原画展
TVアニメ「らんま1/2」マチ★アソビ特別展示室
・東新町商店街
アズレンブース
かぴばらしょっぷ
グッドスマイルカンパニーブース
トイズ・プランニング合同ブース
ミクチャ体験&展示ブース
よすみ編集部
「私を喰べたい、ひとでなし」TVアニメ原画展&「インフィニット オフィシャル物販ブース」
推し活グッズのOZaKKa(オザッカ)
「前橋ウィッチーズ」× アニふる(5月16日(土)のみ)
Booth
知多娘。
COSPA
・徳島こども交通公園
マチ★アソビ 痛車グランプリ
・徳島阿波おどり空港
徳島阿波おどり空港アニメジャック
・徳島市街地ほか
『テイルズ オブ』シリーズ 30周年ufotable×Production I.G〜RPGが紡いだ軌跡〜 施策
マチ★アソビvol.30記念『アニメスタジオスタンプラリー』
マチ★アソビvol.30 献血
マチ★アソビ スマホ壁紙ラリー
「旧みずほ銀行徳島支店」内覧会
橋の下美術館〜Anime Studio Gallery〜
『刀剣乱舞ONLINE』宣伝隊長「おっきい こんのすけ」撮影会
◆各会場場所
「藍場浜ステージ」は藍場浜公園内のこのあたり。南東向きに設置されているので、新町橋通りの方から来るのがベターです。
「新町橋東公園ステージ」の場所はここ。
「両国橋西公園ステージ」は場所はここ。
「アミコドーム」はここ。徳島駅前にあるアミコの2階、駅側時計台前のステージです。
「ufotable CINEMA」はここ。CINEMAの前に広がるのが「東新町商店街」です。
「マチ★アソビサウナ」は新町川水際公園で、場所はここ。
一部イベントが開催されるあわぎんホールはここ。
うまくスケジュールを立てて、いろいろなイベントに参加してみてください。