TAGRIGHTが、7月15日にリリースするデビューシングルを携えたファーストライブ『TAGRIGHT 1st Live～RUNWAY for YOU～』を8月11日に豊洲PITにて開催する。

（関連：【画像】TAGRIGHT、グループとして初のステージに挑んだときの姿）

TAGRIGHTにとって初の単独ライブとなる今回のタイトルは、メンバーが立案し、デビュー曲やこれまでの楽曲を身に纏ってさまざまな姿をファン（RIGHTIE）に魅せたいという意味が込められている。

プレデビュー期間中には、『BEAT AX』や『VS超特急』など、アリーナ規模の大型イベントにも出演したTAGRIGHT。本公演は、その期間を経てさらに成長した7人の“現在地”を体感できるステージとなる。

また、本公演のチケットはTAGRIGHT公式ファンクラブにて本日5月15日21時より先行受付がスタート。詳細や今後の情報は、オフィシャルサイトおよびSNSにて。

なおTAGRIGHTは、ライブ開催に先がけて各地でデビューシングル予約イベントを開催。そのほか、TAGRIGHTの歩みを追うドキュメンタリー企画『TAGRIGHT Season2 -はじまりの記録-』が5月25日よりHulu先行で放送が決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）