「日経225オプション」6月限プット手口情報（15日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 75( 75)
モルガンMUFG証券 25( 25)
ビーオブエー証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
BNPパリバ証券 9( 9)
JPモルガン証券 7( 7)
楽天証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万625円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万750円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯6万875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 232( 232)
JPモルガン証券 66( 66)
ソシエテジェネラル証券 55( 55)
モルガンMUFG証券 50( 50)
BNPパリバ証券 33( 33)
三菱UFJ証券 20( 20)
ビーオブエー証券 220( 20)
みずほ証券 18( 18)
SBI証券 22( 12)
楽天証券 6( 6)
岩井コスモ証券 5( 5)
インタラクティブ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
大和証券 100( 0)
バークレイズ証券 100( 0)
◯6万1125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
BNPパリバ証券 9( 9)
SBI証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
大和証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯6万1625円プット
取引高(立会内)
モルガンMUFG証券 18( 18)
ABNクリアリン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 75( 75)
モルガンMUFG証券 25( 25)
ビーオブエー証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
BNPパリバ証券 9( 9)
JPモルガン証券 7( 7)
楽天証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万750円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯6万875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 232( 232)
JPモルガン証券 66( 66)
ソシエテジェネラル証券 55( 55)
モルガンMUFG証券 50( 50)
BNPパリバ証券 33( 33)
三菱UFJ証券 20( 20)
ビーオブエー証券 220( 20)
みずほ証券 18( 18)
SBI証券 22( 12)
楽天証券 6( 6)
岩井コスモ証券 5( 5)
インタラクティブ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
大和証券 100( 0)
バークレイズ証券 100( 0)
◯6万1125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
BNPパリバ証券 9( 9)
SBI証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
大和証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯6万1625円プット
取引高(立会内)
モルガンMUFG証券 18( 18)
ABNクリアリン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース