I Don’t Like Mondays.が、10月から開催となるライブツアー＜FRIDAY MOOD JAPAN TOUR 2026＞を発表した。

4月にアジア5都市（シンガポール・台北・香港・バンコク・ソウル）を巡る＜TOXIC ASIA TOUR 2026＞を完走し、アジア圏におけるTokyo City Popの新たな潮流を示した彼ら。月曜が嫌いなバンドが2026年に掲げるテーマは「大人の金曜の夜」だ。年間を通じてコンセプチュアルな企画が展開されていく。

その第一章として、5月12日24:00にはオフィシャルInstagramの投稿が突如すべて消失。翌日からは謎の店舗「CLUB FRIDAY」が全世界に向けて営業開始。外観の写真、店内で大勢の女性たちがI Don’t Like Mondays.の楽曲で踊り狂う映像が次々と公開され、ファンの間では様々な憶測が広がる1週間となった。

そして、本日5月15日(金)に全国ツアー＜FRIDAY MOOD JAPAN TOUR 2026＞のタイトルとビジュアル発表を迎えた。同時にチケットのファンクラブ先行受付もスタートしている。

ツアーは10月3日(土)の北海道・札幌を皮切りに、名古屋・福岡・大阪・岡山・高松・仙台を巡り、12月5日(土)の東京・Zepp DiverCity(TOKYO)でファイナルを迎える。8都市11公演、動員規模は約10,000人となる。