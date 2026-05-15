I Don’t Like Mondays.、秋ツアー決定。Instagram全削除後に現れた“CLUB FRIDAY”が話題に
I Don’t Like Mondays.が、10月から開催となるライブツアー＜FRIDAY MOOD JAPAN TOUR 2026＞を発表した。
4月にアジア5都市（シンガポール・台北・香港・バンコク・ソウル）を巡る＜TOXIC ASIA TOUR 2026＞を完走し、アジア圏におけるTokyo City Popの新たな潮流を示した彼ら。月曜が嫌いなバンドが2026年に掲げるテーマは「大人の金曜の夜」だ。年間を通じてコンセプチュアルな企画が展開されていく。
その第一章として、5月12日24:00にはオフィシャルInstagramの投稿が突如すべて消失。翌日からは謎の店舗「CLUB FRIDAY」が全世界に向けて営業開始。外観の写真、店内で大勢の女性たちがI Don’t Like Mondays.の楽曲で踊り狂う映像が次々と公開され、ファンの間では様々な憶測が広がる1週間となった。
そして、本日5月15日(金)に全国ツアー＜FRIDAY MOOD JAPAN TOUR 2026＞のタイトルとビジュアル発表を迎えた。同時にチケットのファンクラブ先行受付もスタートしている。
ツアーは10月3日(土)の北海道・札幌を皮切りに、名古屋・福岡・大阪・岡山・高松・仙台を巡り、12月5日(土)の東京・Zepp DiverCity(TOKYO)でファイナルを迎える。8都市11公演、動員規模は約10,000人となる。
■＜FRIDAY MOOD JAPAN TOUR 2026＞
10/3 (土) 北海道・札幌 cube garden
10/11 (日) 愛知・名古屋 ボトムライン
10/18 (日) 福岡 Drum LOGOS
10/25 (日) 大阪 BIGCAT
11/7 (土) 岡山 YEBISUYA PRO
11/8 (日) 香川・高松 高松DIME
11/28 (土) 宮城・仙台 darwin
12/5 (土) 東京 Zepp DiverCity ★FINAL
チケット: \7,800 (税込) スタンディング
■ファンクラブ「FRIDAY LOVERs」先行チケット
プレミアム会員先行： https://fanicon.net/ticket/7834
一般会員先行： https://l-tike.com/st1/dy18i5y7pe6sg32x4zi5/sitetop
※プレミアム会員様は整理番号が優先的に前になります
▪️券売日程
★FC PREMIUM会員 チケット先行受付：2026年5月15日(金) 18:00〜2026年5月31日(日) 23:59
★FC一般会員 チケット先行受付：2026年5月15日(金) 18:00〜2026年5月31日(日) 23:59
★オフィシャル抽選先行：2026年6月4日(木) 15:00〜2026年6月17日(水) 23:59
★プレイガイド先行：2026年6月20日(土) 15:00〜2026年7月1日(水) 23:59
★一般販売：2026年7月11日(土) 10:00〜
▪️ツアー日程・会場
●札幌公演
【日程】2026年10月3日(土) ※２部制
1部 開場14:30 / 開演 15:00
2部 開場 18:00 / 開演 18:30
【会場】札幌cube garden
【お問い合わせ】マウントアライブ
050-3504-8700(平日 11:00-18:00)
http://www.mountalive.com/
●名古屋公演
【日程】2026年10月11日(日) 開場 17:30 / 開演 18:00
【会場】ボトムライン
【お問い合わせ】サンデーフォークプロモーション
052-320-9100(毎日12:00-18:00)
http://www.sundayfolk.co.jp/
●福岡公演
【日程】2026年10月18日(日) 開場17:15 / 開演 18:00
【会場】Drum LOGOS
【お問い合わせ】キョードー西日本
0570-09-2424(平日・土 11:00-15:00)
http://www.kyodo-west.co.jp/
●大阪公演
【日程】2026年10月25日(日) 開場 17:15 / 開演 18:00
【会場】BIGCAT
【お問い合わせ】キョードーインフォメーション
0570-200-888(11:00~16:00 日・祝休業)
http://www.kyodo-osaka.co.jp
●岡山公演 ※２部制
【日程】2026年11月7日(土)
1部 開場14:30 / 開演 15:00
2部 開場 18:00 / 開演 18:30
【会場】岡山YEBISUYA PRO
【お問い合わせ】キャンディープロモーション岡山
086-221-8151(月〜金/11:00〜17:00）※土日祝/休業
http://www.candy-p.com
●香川公演
【日程】2026年11月8日(日) 開場 17:30 / 開演 18:00
【会場】高松DIME
【お問い合わせ】DUKE高松
087-822-2520
https://www.duke.co.jp
●仙台公演 ※２部制
【日程】2026年11月28日(土)
【会場】仙台darwin
1部 開場14:30 / 開演 15:00
2部 開場 18:00 / 開演 18:30
【お問い合わせ】G/I/P
0570-01-9999
http://www.gip-web.co.jp/p/
●東京公演
【日時】2026年12月5日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00
【会場】Zepp DiverCity(TOKYO)
【お問い合わせ】HOT STUFF PROMOTION
050-5211-6077(平日 12:00〜18:00)
https://www.red-hot.ne.jp
▪️チケット詳細
●FRIDAY LOVERs DIGITAL会員限定プレミアムチケット 9,300円(税込)
※入場時プレミアムグッズ配布。
●一般 7,800円(税込)
※小学生以上有料。未就学児童は入場不可。
※ドリンク代別途必要
※お1人様4枚まで申込可能。
※東京公演のみ全自由席となります。1Fスタンディング・2F指定席の種類を選択することはできませんので、予めご了承ください。
※当選席種、席番については、チケット発券日以降、発券されたチケットにてご確認ください。
※1Fスタンディングは整理番号順の入場となります。
※開催公演に関しては理由の如何を問わず､チケット購入後のキャンセル･変更･払い戻しは一切できません。予めご了承ください。