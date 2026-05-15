話題の「朝サイゼ」、5月11日から新たに3店舗で開始。神奈川、埼玉、千葉県民は要チェック。

ファミリーレストランのサイゼリヤが一部の店舗で実施している「朝サイゼ」。2026年5月11日に、新たに実施店舗が3店舗増えました。

追加の対象は神奈川、埼玉、千葉県内の店舗で、埼玉県と神奈川県はそれぞれ2店舗目の展開です。

横浜駅近くの店舗にも

「朝サイゼ」は、「焼きシナモンフォッカチオ コンビ」（ドリンクバー付き・300円）や「パンチェッタとチーズのパニーニ コンビ」（ドリンクバー付き・400円）など、手頃な価格が嬉しい朝食限定メニューです。

SNSでは「かなりお得だし、シナモンフォッカチオ美味い」「ドリンクバー付で350円は確かに安い」「安いのにドリンクバーも付いてて最強でした」など、お得感が好評を呼んでいます。

追加対象店舗は、以下の3店舗です。

●越谷ツインシティ（埼玉県越谷市弥生町8882F）

●カインズモール千葉NT（千葉県印西市泉野1-1186-8）

●横浜ベイクォーター前（神奈川県横浜市神奈川区金港町3-1ｺﾝｶｰﾄﾞ横浜1F）

いずれも販売時間は7時から10時までです。

朝サイゼの対象店舗は全国的に少ないですが、じわじわと増えてきています。生活圏に店舗がある人は楽しんで。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）