Ｊ１清水は１７日のアウェー岡山戦に向け、１５日に三保グラウンドで調整した。次節は、今季就任した吉田孝行監督（４９）にとって最長となる４連勝が懸かる一戦。百年構想リーグも残り２試合となった。清水は現在、勝ち点２４で６位。首位名古屋、２位神戸はともに勝ち点３１、３位Ｇ大阪は同２５としており、残り２試合の結果次第では３位浮上の可能性も残されている。指揮官は「一つでも上の順位で終わりたい。チームの認識も同じ」と意欲を示した。

チームは現在３連勝中。ただ、直近２試合はいずれもＰＫ戦での勝利。百年構想リーグでは１６試合で８勝を挙げている一方、９０分での勝利は４試合にとどまっている。指揮官は内容面の向上と、“勝ち点３”へのこだわりを強調している。「攻守両面でもっとアグレッシブにしないといけない。前回（福岡戦）は前半、守備がうまくいっていなかった。後半はある程度ゴールへ向かう回数は増えたが、もっと増やせたと思う」

主力組に離脱者を抱える中でも、就任から積み上げてきた戦術理解への手応えは口にする。岡山については「セカンドボールを回収して前に出てくる。前線にはウェリック・ポポのように強度とパワーのある選手もいる」と警戒。それでも、自身が志向するハイプレスサッカーを貫き、上位浮上を狙う。