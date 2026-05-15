日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。森保一監督自ら名前を呼び上げた。初の優勝を目指す森保ジャパンは３１日にアイスランドと最後の親善試合を行う。１次リーグでは来月１４日にオランダ、２０日にチュニジア、２５日にスウェーデンと対戦する。

ＤＦ鈴木淳之介（２２）＝コペンハーゲン＝がＷ杯のメンバーに選出された。自身初のＷ杯で、岐阜県出身選手としても史上初のＷ杯メンバー入りとなった。

右肩上がりの成長曲線を描いている。湘南に在籍していた昨年６月のＷ杯最終予選で初招集されると、Ａ代表デビュー戦となったインドネシア戦で存在感を発揮。同７月にデンマーク・コペンハーゲンに移籍してからは成長のスピードが加速し、同１０月のブラジル戦での歴史的逆転勝利にも大きく貢献。１年で、森保ジャパンの主力になった。

帝京可児高時代はボランチ。プロとしてもボランチとして加入したが、２４年途中にセンターバックへ転向し、攻守に優れたディフェンダーになった。まだまだ成長途上で、Ｗ杯でのさらなる進化に期待がかかる。

◆鈴木 淳之介（すずき・じゅんのすけ）２００３年７月１２日、岐阜県出身。２２歳。帝京大可児高から２２年に湘南入り。プロ３年目の２４年途中、ボランチからセンターバックに転向して開花。２５年６月１０日のアジア最終予選・インドネシア戦で代表デビュー。同年７月にはデンマーク１部コペンハーゲンに完全移籍。１８０センチ、７８キロ。利き足は右。