民主主義が揺らぐ今、なぜオクサナを描くのか――『OXANA／裸の革命家・オクサナ』監督が語る現代への警鐘

民主主義が揺らぐ今、なぜオクサナを描くのか――『OXANA／裸の革命家・オクサナ』監督が語る現代への警鐘