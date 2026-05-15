構成が際立つ原付二種スポーツ

ホンダは、個性的なスタイリングと軽快な走りで人気の原付二種スポーツモデル「グロム」のカラーバリエーションを変更し、2026年6月19日に発売します。

このモデルは、初めてバイクを購入する若年層から、通勤やツーリングを楽しむベテランライダーまで、幅広い層から支持されています。

【画像】幅広い層から支持される原付二種スポーツモデル！ ホンダ「グロム」2026年モデルを画像で見る（12枚）

グロムの外観は、シャープな線を基調としたスポーティなデザインと、凝縮感のあるフォルムが特徴です。

その独創的なスタイルは、ひと目でグロムとわかる存在感を放ち、サイズを超えた走りの楽しさを予感させます。

フロントマスクは、白色光で優れた視認性と被視認性を追求したLEDヘッドライトが精悍さを際立たせ、テールランプにもフォルムと一体感のあるスクエア形状のLEDが採用されています。

メーターは多機能なデジタル式で、バーグラフ表示のエンジン回転数をはじめ、ギアポジション、REVインジケーター、速度計、燃料計、走行距離、平均燃費、時計など多彩な情報を表示できます。

エンジンには、軽やかな吹け上がりが魅力の排気量123cc空冷4ストロークOHC単気筒を搭載。トランスミッションには、ライダーのシフト操作でアグレッシブな走りを楽しめる5速マニュアルを採用しています。

車体には、強さとしなやかさを両立したスチール製モノバックボーンフレームを使用。

足まわりには、操舵フィーリングの向上を追求したインナーチューブ径31mmの倒立式フロントフォークと、シンプルかつ軽量なリアのモノサスペンションを装備し、スポーツ走行時の安定したコーナリング性能とタンデム時の快適な乗り心地に配慮しています。

ホイールは力強さを感じる5スポークのアルミキャスト製で、前120mm幅、後130mm幅の迫力ある12インチタイヤを装着し、コンパクトでファットなルックスと軽快なハンドリングを両立させています。

ブレーキは前後に油圧式ディスクブレーキ（前220mm／後190mm）を備え、制動時の安心感を高める1チャンネルABS（アンチロック・ブレーキ・システム）も装備しています。

今回設定されたカラーバリエーションは3色です。

「ゲイエティーレッド」は、ホンダレーシングのモータースポーツシーンをイメージさせるトリコロールカラーで、エンジン下部にアンダーカウル（純正アクセサリーとしても設定）を標準装備することで唯一無二の個性とスポーティさを演出します。

「スプレンディドブルー」は個性的なスタイルを鮮やかに引き立て、「パールシャイニングブラック」は精悍で引き締まった印象を与えます。

このほか、ライディングポジションの自由度を高めるフラットなシートや、容量6.0Lで使いやすいヒンジ付きキャップのフューエルタンクなど、利便性も考慮されています。

さらに、メーターバイザーや各種バッグといった様々な純正アクセサリーも展開されており、自分だけの個性的な一台に仕上げることも可能です。

グロムの価格（消費税込）はレッドが44万円、その他2色は42万3500円です。