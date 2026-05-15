ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【サッカーＷ杯速報】谷口彰悟が2大会連続の代表選出 熊本市… 【サッカーＷ杯速報】谷口彰悟が2大会連続の代表選出 熊本市出身 【サッカーＷ杯速報】谷口彰悟が2大会連続の代表選出 熊本市出身 2026年5月15日 14時13分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 サッカーワールドカップ北中米大会の日本代表メンバーに熊本市出身の谷口彰悟(34)が選出されました。 谷口は、2022年のカタール大会に続き、2大会連続の代表入りです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「殺されるかもしれない」あおり運転の恐怖 赤い軽トラックが低速走行→停止→“刀”を持って詰めよる 熊本・宇土市 『池袋暴走事故の松永よ 子どもと妻死んで悲しいか？笑』『1人でトイレに行かせた親が悪い』事故・事件の遺族を苦しめるSNSの“言葉の刃” ベランダで見つけた「ハトの卵」勝手に捨てたら法律違反！？ 市役所に聞いて、正しく処理してみたら意外と… 関連情報（BiZ PAGE＋） ダイス, 静岡, 大阪, 金属加工, マンション, 葬儀, 徳島, 慰霊祭, 在宅医療, 神奈川