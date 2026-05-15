日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。22年カタール大会に出場したMF守田英正（31＝スポルティング）は落選となった。

守田は22年カタール大会で1次リーグ初戦のドイツ戦をのぞく3試合に先発出場し16強入りに貢献した。26年W杯の2次予選、最終予選でも主力として活躍したが、昨年3月に負傷離脱を最後に代表から遠ざかっていた。

3月に英国遠征に向けた日本代表の発表会見で、森保監督は守田に言及。「彼のプレーは毎節確認している。素晴らしいチームでプレーしていることも把握はしている」と前置きした上で、「今回ボランチの選手を考えると、このままケガなくいけば鎌田、佐野海舟、田中碧、ジョエル（藤田譲瑠チマ）と、既に5大リーグでプレーしている選手がいる」と説明。「代表にいておかしくない選手、W杯予選を踏まえると彼も中心となって世界の舞台に導いてくれた選手と分かっているが、そこには競争があることも見なければいけない。彼の戦術理解度で言えば、試すというよりも、いつでも代表に入ってこられる力は持っていると評価しつつも、全体の競争のバランスを見ている」と語っていた。