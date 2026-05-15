Image: Apple

Apple（アップル）のノートパソコンでは初となるバジェット（廉価版）端末、MacBook Neo。アンダー10万円という価格が功を奏し世界的に在庫薄となって、その人気ぶりがよくわかります。発売直後のソッコー在庫不足が、今少し解消されているようです。

即日入手も！

4月中旬は、注文してもお届けが3週間後になっていたMacBook Neo。5月中旬の今現在は、注文からお届けまで1週間ほど。ほぼすべてのカラー＆構成（256GB/ 512GB）で、店舗によっては即日受け取りも可能です！ モノがある状態！

アナリストのTim Culpan氏によれば、在庫状況の改善は、MacBook Neoに搭載されているA18 Proチップの増産を、AppleがサプライヤーであるTSMCにかけたことにあるといいます。

今後は安定供給…ではないかも？

よかったよかったこれで安定供給される…とはいえないかもしれません。空前のメモリ不足をサプライヤーとの調整でうまく乗り切っているAppleですが、それも今だけ。今年後半にはいよいよ影響が大きく出そうだという声も。メモリ不足を背景に、MacBook Neoの最安値構成である256GBはなくなるという噂もでてきています。

もしかして在庫復活の今が、入手しやすい最後となる可能性も…。

ガジェットは買えるときに買え！

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Source: 9to5Mac